Die Karlsruher Grünen sind gemeinsam mit ihrer Bundestagsabgeordneten Zoe Mayer und den beiden Landtagsabgeordneten Alexander Salomon und Ute Ledig in ein neues Büro in der Redtenbacherstraße 9 umgezogen. Dieses wollen sie Interessierten zeigen und laden am Sonntag, 2. April, zum Tag der offenen Tür ein.

Bürgerbegehren "Fuß- und Radentscheid"

Am Tag der offenen Tür gibt es ebenfalls die Möglichkeit, ein aktuelles Bürgerbegehren zu unterschreiben: "Der Karlsruher Fuß- und Radentscheid fordert wie wir Grünen, bei der Verkehrsplanung das Gemeinwohl in den Fokus zu rücken. So geht zukunftsgerichtete Fuß- und Radpolitik", so Susanne Dischinger vom Grünen-Kreisvorstand in einer entsprechenden Pressemeldung. Und weiter: "Wir unterstützen den Fuß- und Radentscheid, um den Weg in die klimafreundliche und faire Mobilität zu unterstützen."

Damit sich der Gemeinderat mit den Forderungen der Initiative befassen muss, werden etwa 16.000 Unterschriften von in Karlsruhe bei Kommunalwahlen Wahlberechtigten benötigt.

Das Bürgerbegehren kann auch dienstags und donnerstags, zwischen 10 und 12 Uhr im neuen Büro der Grünen unterschrieben werden.