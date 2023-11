Karlsruhe vor 8 Stunden

Polarlichter über Karlsruhe? Heute Nacht könnte man sie womöglich sehen!

Mit etwas Glück konnten die Menschen in Baden-Württemberg Anfang der Woche Polarlichter sehen. Auch wenn die dafür verantwortlichen geomagnetische Sturmaktivität seit Sonntag, 5. November, deutlich nachgelassen hat, so könne man auch am Dienstagabend, 7. November, durchaus noch einmal sein Glück beim Beobachten versuchen, wie Thomas Reddmann, Vorsitzender der Astronomischen Vereinigung Karlsruhe und Mitarbeiter am Institut für Meteorologie und Klimaforschung am KIT in einem Telefonat erklärt. Für alle wachsamen Augen rät der Fachmann: "Den Blick in Richtung Norden werfen, dort sind die Stürme am ehesten zu sehen!"