Aufgrund einer mutmaßliche Gefahrenlage kam es am vergangenen Freitag gegen 17.15 Uhr in Durlach-Aue zu einem Einsatz Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg. Dabei wurde ein 44 Jahre alter Mann festgenommen. Verletzte gab es keine.

Polizeilichen Erkenntnissen zufolge wurden am Nachmittag gegen 14.25 Uhr Äußerungen des Betroffenen bekannt, wonach er sich in einer psychischen Notlage befinde und möglicherweise bewaffnet sei. "Bislang haben sich nach der vorläufigen Festnahme keine Hinweise auf eine Bewaffnung ergeben. Die Maßnahmen des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach dauern zur Klärung noch an. Bis zur Entscheidung über seine weitere Unterbringung bleibt der Mann zunächst in Polizeigewahrsam", erklärt die Polizei in einer Pressemitteilung.

