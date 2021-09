vor 1 Stunde Carsten Kitter Karlsruhe Wenn aus Zeugen Täter werden: Karlsruher Polizei erklärt, wann Zivilcourage zu weit geht

In Karlsruhe kam es vor wenigen Wochen zu einem Akt der Selbstjustiz, als eine Gruppe Männer einen potenziellen Dieb verprügelte. Auch in Bretten ereignete sich ein ähnlicher Vorfall. ka-news.de fragt aufgrund dieser Ereignisse bei der Polizei nach, was Zeugen beachten sollten wenn sie helfen und wann Zivilcourage zu weit geht.