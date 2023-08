Der August neigt sich dem Ende zu, der September steht vor der Tür. Bedeutet: In Karlsruhe werden die Veranstaltungen zunehmend in den Innenraum verlegt. Ein paar Outdoor-Events finden am Wochenende trotzdem noch statt. Bedeutet: Regenjacke und/ oder Schirm nicht vergessen.

25. bis 27. August: Bierbörse am Karlsruher Schloss

Ein Bier oder zwei hinter dem Karlsruher Schloss. Die Karlsruher Bierbörse hat an diesem Wochenende etwas Pech mit dem Wetter. Doch ein bisschen Wasser macht doch den wahren Bierliebhabern nichts aus, oder?

(Archivbild) Bierbörse 2022 | Bild: Thomas Riedel

Wann ? Freitag und Samstag ab 15 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr

? Freitag und Samstag ab 15 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr Wo? Schlosspark

Schlosspark Bahnhaltestelle: Marktplatz

Parken: Parkhaus Marktplatz oder Parkhaus Schlossplatz

25. bis 27. August: Ettlingen Marktfest

Zugegeben, nicht in Karlsruhe, aber vielleicht trotzdem interessant? Immerhin kommen rund 40 Vereine und Gastronomen in der Ettlinger Altstadt zusammen, um bei den Bürgern für gute Stimmung zu sorgen. Musik und Kinderunterhaltungsprogramm inbegriffen! In der Kulisse findet freitags und samstags nach dem Markt noch eine Afterparty statt.

Ettlingen Marktfest (Archivbild) | Bild: ps

25. August: Poetry Slam im Kohi

Wortgefechte und Lyrik innerhalb von 7 Minuten in ein Mikrofon gehaucht. In der Karlsruher Südstadt geben sich erneut die Sprachakrobaten die Ehre beim Poetry Slam. Der Eintritt ist kostenlos.

(Archivbild) Poetry Slam | Bild: bernadette

Wann? Einlass ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr

Einlass ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr Wo? Kohi - Werderstr. 47

Kohi - Werderstr. 47 Bahnhaltestelle: Werderstraße

Parken: Parkhaus Luisenstraße

25 bis 26. August: Deutsch-Afrikanisches Begegnungsfest

Auf afrikanisches Essen und Musik könnt ihr euch an diesem Wochenende in Rheinstetten-Forchheim freuen. Inklusive Frühstück, Workshops und Afterparty! Veranstaltet wird dieses Begegnungsfest von der "Nubian Family" auf dem evangelischen Kirchengemeinde Forchheim - drinnen und draußen. Informiert euch dennoch zum Beispiel über den Instagram-Account, ob es Programm-Änderungen oder Ähnliches gibt. Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen.

Wann? Freitag ab 18 Uhr, Samstag ab 10 Uhr

Freitag ab 18 Uhr, Samstag ab 10 Uhr Wo? Gelände evangelische Kirchengemeinde, Karlsruher Straße 55, 76287 Rheinstetten-Forchheim

Gelände evangelische Kirchengemeinde, Karlsruher Straße 55, 76287 Rheinstetten-Forchheim Bahnhaltestelle: Forchheim Hallenbad

Parken: Parkplätze gibt es direkt neben dem Gelände und gegenüber an der Jahnstraße

Bild: Verena Müller-Witt

26. August: Kinderfest auf dem Marktplatz

Die Karlsruher Event und Marketing GmbH lädt zusammen mit der Stadt Karlsruhe zum Kinderfest ein. Die Kleinen können sich auf jede Menge "Spiel und Spaß rund um die Baustelle" freuen. Das Spaß-Programm ist kostenlos und findet, trotz Wetterprognose, auf dem Marktplatz statt.

Mit dabei: Das Kinderkochmobil des Tischlein Deck Dich e.V. , ein Surf-Simulator, Kinderschminken und Mal- und Bastelaktionen. Auch einen Gabelstapler-Parcours wird es auf dem Platz geben.

Bild: Thomas Riedel