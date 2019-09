19.09.2019 07:27 Karlsruhe Wie realistisch sind die Forderungen von Fridays For Future?

"Wir streiken, bis ihr handelt!" - so die Devise der Bewegung Fridays For Future. Diese setzt sich auf der ganzen Welt für den Klimaschutz ein. Doch neben globalen Zielen hat sie auch konkrete Forderungen an die Karlsruher Kommunalpolitik gestellt.