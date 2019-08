vor 1 Stunde Karlsruhe Wasserqualität in Karlsruher Badeseen: Warum regelmäßige Kontrolle so wichtig ist

Ende Juli flossen in den Bodensee bei Friedrichshafen Fäkal-Bakterien ins Wasser. Die Folge: 133 Erkrankte, die im See gebadet hatten. Gerade in der Badesaison ist die regelmäßige Kontrolle des Wassers sehr wichtig, um den Badegästen eine gute Qualität zu garantieren.