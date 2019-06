vor 1 Stunde Karlsruhe Stadt plant neue (Wochen)Märkte: Sie sollen Karlsruher City attraktiver machen, Beschicker sind skeptisch

Karlsruhe könnte neue Wochenmärkte bekommen - und zwar in der Innenstadt. Dem Marktplatz und Stephanplatz sollen dabei entscheidende Rollen zukommen. Als Vorbild könnte der meist frequentierte Markt in Karlsruhe dienen: der Wochenmarkt am Gutenbergplatz.