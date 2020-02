vor 46 Minuten Karlsruhe Post-Areal wird ab 2023 umgestaltet: Hier könnten 150 neue Wohnungen entstehen

Das Postareal an der Rüppurrer Straße nahe des Karlsruher Hauptbahnhofes soll umgestaltet werden. Bis zu 30.000 Quadratmeter Büro- und 15.000 bis 20.000 Quadratmeter Wohnfläche könnten so auf dem Gelände entstehen. Doch kann das wirklich den Wohnraummangel in Karlsruhe lindern? Baubürgermeister Daniel Fluhrer ist überzeugt: Ja, das kann es!