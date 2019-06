vor 1 Stunde Karlsruhe Karlsruhe verdreifacht Bußgelder für Hunde ohne Leine - Warum das so ist und was Hundehalter nun beachten müssen

Des Menschen bester Freund, der Hund, muss mehrmals am Tag raus, um sein Geschäft verrichten zu können. Viele Hunderassen brauchen zudem viel Bewegung und Auslauf. Doch egal wie - Hunde müssen an die Leine, vor allem in der Karlsruher Innenstadt oder den Parks. Wer sich nicht daran hält, muss ab sofort tiefer in die Tasche greifen.