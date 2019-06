vor 17 Stunden Karlsruhe Fest-Chef Martin Wacker über Kritiker: "Es ist keine Pflichtveranstaltung, sondern man soll Spaß haben!"

Es war in einem Sommer Anfang der 80er Jahre, da wurde Das Fest gegründet. Nun geht das Karlsruher Kultfestival in die 35. Runde. Alle Bands sind bekannt, der Aufbau läuft - doch so regelmäßig, wie das Fest stattfindet, ruft es auch Kritiker auf den Plan. ka-news.de hat Fest-Chef Martin Wacker im Video gefragt, wie er damit umgeht.