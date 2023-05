Wie Michael Krauth, Pressesprecher der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) gegenüber ka-news.de mitteilt, kam es am vergangenen Freitag, 26. Mai gegen 15.30 Uhr im Bereich des Mendelssohnplatzes durch den Kontakt mit der dortigen Oberleitung zu einem Schaden am Stromabnehmer einer (ersten) Bahn der VBK.

Der Bahnbetrieb musste für einige Zeit unterbrochen werden. | Bild: Thomas Riedel

"Wir mussten in diesem Bereich den Bahnbetrieb in beide Richtungen für einige Zeit unterbrechen, um die Fahrleitung reparieren zu können und um die beschädigten Fahrzeuge abzuschleppen", so Krauth. Der Schaden sei durch die schnelle Reaktion der Kollegen allerdings zügig behoben und der Betrieb im betroffenen Bereich gegen Abend wieder regulär aufgenommen worden.

Was war die Ursache?

"An einer Stelle an der sich zwei Fahrleitungen kreuzen (im Bereich eines "Tellers"), blieb der Stromabnehmer der Bahn hängen und wurde verbogen beziehungsweise beschädigt", erklärt Krauth. Eventuell sei der Schaden durch dieses erste Fahrzeug ausgelöst oder möglicherweise erst durch ein Problem an der Fahrleitungskreuzung verursacht.

Bild: Corina Bohner

"Es ist möglich, dass der Schaden auf die eine oder andere Art zustande kam - von Seiten des Fahrzeugs oder von Seiten der Fahrleitung aus. Leider kann es in seltenen Fällen zu solchen Fahrleitungsschäden kommen", so Krauth.

Wie kam es es zur Beschädigung der weiteren Bahnen?

"Nachdem das erste Fahrzeug beschädigt worden war, fuhren noch drei weitere Fahrzeuge der VBK (Trambahnen) in diese Schadstelle an der Oberleitung hinein. Dadurch wurden drei weitere Stromabnehmer an drei weiteren Fahrzeugen verbogen oder abgerissen. Somit gab es letztendlich vier Bahnen, die beschädigt wurden", erklärt Krauth gegenüber ka-news.de weiter.

An dieser Bahn ist der Stromabnehmer ebenfalls abgeknickt. | Bild: Thomas Riedel

Mit Stand vom 30. Mai seien sämtliche Stromabnehmer an den betroffenen Bahnen von Werkstattmitarbeitern der VBK aber wieder vollständig repariert worden. "Die Fahrzeuge können also wieder genutzt werden", so Krauth.

Wie hoch fiel der Schaden an den vier Bahnen aus?

Die Reparaturkosten eines beschädigten Stromabnehmers kost zirka 10.000 Euro. An den vier Fahrzeugen entstand demnach ein Schaden von rund 40.000 Euro. Während der Behebung der Schäden vor Ort, mussten die anderen Bahnlinien kurzfristig Umleitungen fahren.

Ist damit zu rechnen, dass solch ein Vorfall wieder vorkommt?

"Es handelt sich um einen seltenen Vorfall. Aber natürlich ist es auch in Zukunft nicht ausgeschlossen, dass es zu Oberleitungsschäden kommen kann. Das ist bei unserem weitläufigen Netz leider nie ganz auszuschließen", so Krauth.