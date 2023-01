von (ps/cak)

Das Areal der Alten Tabakfabrik (ROTAG) wurde von der Stadt Karlsruhe als Schlüsselgrundstück für die strategische Entwicklung des Gewerbegebietes Grünwinkel identifiziert.

Zweitägige Planungswerkstatt

Durch seine Weiterentwicklung und die damit verbundenen neuen Nutzungen übe es zukünftig nicht nur einen besonderen Einfluss auf den Standort selbst aus, sondern habe das Potenzial, dem gesamten Gebiet zu einer maßgeblichen Aufwertung zu verhelfen, wie die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung erklärt.

Wohnsiedlung im Nordosten Grünwinkels an der Pulverhausstraße in Grünwinkel. | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Während einer zweitägigen Planungswerkstatt, von Donnerstag, 19. bis Freitag, 20. Januar, sollen die städtebaulichen Rahmenbedingungen erarbeitet werden.

"Das Ziel der Werkstatt ist die Konzeption eines Strukturplans, der Grundaussagen zur weiteren räumlichen Entwicklung des Areals trifft. Zu den verschiedenen Themenfeldern, die im Rahmen der Planungswerkstatt bearbeitet werden, gehören beispielsweise der künftige Umgang mit dem Gebäudebestand und möglichen baulichen Erweiterungen und der damit verbundenen Frage, welche Baumasse das Areal insgesamt verträgt", so die Stadt.

Diskutiert werde auch über die künftige Nutzung der großzügigen Frei- und Grünflächen, für die im Zuge dessen auch ein sinnvolles Wegekonzepte in und durch das Areal überlegt werden soll. Ein ebenso wichtiger Baustein sei die Herstellung sinnvoller Bezüge und Verflechtungen mit der angrenzenden Nachbarschaft und der generellen Anbindung in das Quartier sowie an den Westbahnhof.

Kooperation steht im Mittelpunkt

Unter der Moderation von Martina Baum (Universität Stuttgart, Leitung Städtebau-Institut) werden vor Ort Vertreterinnen und Vertreter der Planungsbüros berchtoldkrass space&options (Karlsruhe), BeL (Köln), Studio Vulkan (Zürich) und Salewski Nater Kretz (Zürich) gemeinsam an der Konzeption des Strukturplans arbeiten.

Ganz im Sinn einer Werkstatt ist die Arbeitsweise der Planungsbüros nicht kompetitiv, sondern kooperativ angelegt. Neben der gemeinsamen Diskussion stehen auch einzelne Aspekte im Fokus, denen sich die Büros entsprechend ihrer jeweiligen Expertise und Erfahrungen in den Bereichen Städtebau, Stadtplanung, Architektur und Landschaftsarchitektur vertieft widmen werden.