Plakataktion statt Demo: Fridays for Future streikt am Freitag in Karlsruhe

Am Freitag, 24. April, hat die Bewegung Fridays for Future zum globalen Klimastreik aufgerufen. Aufgrund der Corona-Krise muss der auch in der Fächerstadt allerdings anders ablaufen als gewohnt: Anstatt einer Demonstration werden die Veranstalter Plakate in der Karlsruher Innenstadt auslegen.

Dafür werden bis Donnerstagmittag an Sammelstationen, die sich in Karlsruhe und Weingarten befinden, Plakate gesammelt, das gibt Fridays for Future Karlsruhe in einer Pressemeldung bekannt. "Um Hygienestandards einzuhalten, werden nur einzelne Aktivist vor Ort sein. Die Plakate werden vor dem Auslegen 24 Stunden isoliert gelagert", heißt es darin weiter.

"Dadurch soll nach aktuellem Forschungsstand das Absterben potentieller Coronaviren garantiert werden." Trotzdem werde man auch danach die Demostrationsschilder nur mit Handschuhen anfassen. "In dieser Form gehen weder die Veranstaltenden noch das Ordnungsamt von einem Risiko aus", so die Bewegung.

Live-Stream startet um 15 Uhr

Wer die ausgelegten Plakate am Freitag sehen will, kann dies ab 15 Uhr per Live-Stream auf dem Youtube-Kanal von Fridays for Future Karlsruhe tun. "Neben den Plakaten beinhaltet die Übertragung noch Rückblicke auf vergangene Demonstrationen, Reden und weiteres Programm", so die Veranstalter.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Wie realistisch sind die Forderungen von Fridays For Future?

"Für uns ist das eine völlig neue Aktionsform", so Janina Nehring aus dem Organisationsteam. Nach der Veranstaltung werden die Plakate wieder eingesammelt. Sie sollen auf Demonstrationen verteilt und somit weiter genutzt werden, wenn diese wieder uneingeschränkt möglich sind.

Fridays For Future Klimastreik Alle Bilder