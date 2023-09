Nach Informationen der Berufsfeuerwehr Karlsruhe kollidierte am Samstagabend ein PKW in der Südstadt mit einer Straßenbahn. Der Feuerwehr sei zunächst gemeldet worden, eine Person sei im PKW eingeklemmt. Bei Ankunft der Einsatzkräfte war die Person bereits befreit und wurde dem Rettungsdienst übergeben. Die Karlsruher Feuerwehr kümmert sich jetzt um den PKW und die Menschen, die in der Straßenbahn waren. Nach aktuellen Informationen der Feuerwehr wurden neben dem PKW-Fahrer keine weiteren Personen verletzt.

Weitere Informationen folgen, sobald sie der Redaktion vorliegen.