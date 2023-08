"Come on Barbie, let's go Party", hieß es bereits bei dem bekannten Song von Aqua. Jahre später ist der Barbie-Hype durch den Film neu entfacht.

Barbie bricht Rekordzahlen in den Kinos

Das spiegelt sich auch in den Besucherzahlen wieder. Stand 31. Juli lösten in Deutschland über 825.000 Barbie-Fans ein Ticket für den Film. Oppenheimer schaffte es lediglich auf 600.000. Dabei läuft der Film erst seit dem 20. Juli in den deutschen Kinos!

In Karlsruhe läuft der Film in allen gängigen Kinos. Sogar bei den Open-Air-Kinonächten am Gottesauer Schloss wird der Film zwei Mal gezeigt. Besondere PR-Maßnahmen gab es zum Beispiel bei der Veranstaltung "Ladypalast": Mit einem Begrüßungssekt und Häppchen.

Wie viele Besucher in Karlsruhe bereits den Barbie-Film gesehen haben, ist bislang noch unklar. Wie uns das ZKM auf Nachfrage mitteilt, werden konkrete Zahlen zu einzelnen Filmen nicht veröffentlich. "Einen Hype gibt es aber überall in Deutschland. Bei Barbie und Oppenheimer", so das ZKM.

Laut eines Facebook-Reels des Filmpalasts am ZKM am 26. Juli, hat Barbie aber wohl im "Barbenheimer" Vergleich die Nase vorne. Auch die Fans ließen es sich nicht nehmen und erschienen zum Teil in passenden Outfits. Fazit: Der Barbie-Trend kommt auch in den Karlsruher Kinos an!

Wann und wo läuft Barbie in Karlsruhe?

ZKM: Barbie läuft mehrmals am Tag

Universum: Barbie läuft mehrmals am Tag

Schauburg: Mittwoch bis Donnerstag ein Mal täglich / Zwei Mal auch bei den Open-Air-Kinonächten

Barbie-Hype beim Hersteller: Mattel verkauft mehr Puppen an Erwachsene

Nicht nur die Kinos jubeln bei den Einnahmen. Auch der Hersteller "Mattel" erhofft durch den Hype steigende Verkaufszahlen bei den Barbiepuppen. Zumindest ist Firmenchef Ynon Kreiz davon überzeugt. Im ersten Quartal waren die Verkäufe um 41 Prozent abgesackt. Der Film sei eine Möglichkeit, neue Zielgruppen anzulocken.

Laut dem "Wall Street Journal" kauften bei der US-Spielzeugladen-Kette Game Chest inzwischen mehr erwachsene Fans Barbies zum Sammeln. Hat zwar weniger mit Karlsruhe zu tun, aber trotzdem nennenswert!

Barbie-Hype in Bruchsal: Schloss widmet der Puppe eine ganze Ausstellung

Barbiepuppen gibt es bereits seit den 1950er Jahren. Kein Wunder, dass sich da mittlerweile auch eine Menge Sammlerstücke wiederfinden. Die wohl größte Sammlung hat eine Dame aus Düsseldorf. Über 18.000 Puppen besitzt sie - und hat sich damit einen Eintrag ins Guinessbuch der Rekorde verdient. Die Barbie-Ausstellung, in der einige ihrer Exponate ausgestellt sind, ist seit dem 22. April geöffnet und läuft noch bis zum 3. Oktober 2023.

Bettina Dorfmann hält mit 18.500 Barbie-Puppen den Weltrekord als Sammlerin, verbrieft vom Guinness-Buch der Rekorde. | Bild: Rebecca Krizak/dpa

Wie beliebt die Ausstellung in der Region ist wurde von der Redaktion bei den Verantwortlichen angefragt.

Öffnungszeiten Barbie-Ausstellung Bruchsal: 10 bis 17 Uhr

Eintritt Barbie-Ausstellung Bruchsal: 8 Euro, Ermäßigt 4 Euro

Adresse Barbie-Ausstellung Bruchsal: Schloss Bruchsal

Barbie Work-Out mit Pamela Reif

Auch die bekannte Karlsruher Fitness-Influencerin Pamela Reif ist im Barbie-Fieber! Erst kürzlich postete die 27-Jährige einige Videos ihres neuen Tanz-Work-Outs auf ihrem Instagram Kanal. Natürlich im passenden Barbie-Outfit in pink und weiß.

"The Barbie hype is real. Where can we find the outfit it’s too cute", schreibt einer ihrer Follower sogar unter den Video-Ausschnitt bei Instagram.

Lecker, Barbie! Sally backt eine Barbie-Torte

Back-Königin "Sally" aus Bruchsal ist ebenfalls im Barbie-Fieber. Auf ihrem Instagram Kanal teilt die Food-Bloggerin ein Video, das sie mit ihrer neuen Kreation zeigt - eine Barbiepuppe, die in einem wallendenden Rock aus Tortenböden und pinken Fondant steckt. "Endlich eine Barbie zum Anbeißen", schreibt Sally und beißt herzhaft in die pinkfarbene Torte hinein. Na dann, guten Appetit!

Blond wie Barbie: Blonde und pink ist in! In Karlsruhe aber nicht...

Laut diversen Medienberichten hatte die weltweite Nachfrage nach pinken oder wasserstoffblonden Haaren bei Männern und Frauen um 83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zugelegt.

Nico Hülkenberg mit blonden Haaren. Barbie-Fan? | Bild: Denes Erdos/AP/dpa

Wasserstoffblonde Haare trug plötzlich Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet ist der 35-Jährige wohl nicht ganz freiweillig in den Rummel um den Barbie-Film geraten. "Faszinierend, was ein bisschen Haarfärbemittel anrichten kann", meinte Hülkenberg gegenüber der dpa.

Und in Karlsruhe? Man denke nur an die rosa gefärbten Haare nach Daniel Brosinskis letzten Friseurbesuch. Beim KSC sieht man diese Farbe nicht alle Tage!

Eine Stichprobe bei Karlsruhes Friseuren ergibt jedoch ein anderes Ergebnis: Ein "Boom" ist in der Fächerstadt definitiv nicht zu verzeichnen.

"Uns ist da keine vermehrte Nachfrage aufgefallen", sagt eine Mitarbeiterin von Blooms Friseure. Auch die Friseure von Headline und von Unisex verzeichnen keine steigende Nachfrage bei Blondierungen oder sogar pinken Haaren.

Euch sind nur mehr Barbie-Hypes in Karlsruhe und Umgebung aufgefallen? Dann schreibt uns gerne eine E-Mail an redaktion@ka-news.de.