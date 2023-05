Ein Highlight des Golfsports findet wieder statt: Die PGA Championship 2023. Dabei handelt es sich um das zweite Major-Golfturnier der Saison nach den Golf Masters. Gleichzeitig ist die Championship Teil der PGA Tour, welche die weltweit größte Turnierserie im Herren-Profigolf ist.

Sie wollen wissen, wann genau die PGA Championships 2023 stattfinden, wie Sie das Event verfolgen können, welche Spieler sich im Tunier messen werden, wo die Wettkämpfe veranstaltet werden und um viel Geld es geht? Kein Problem, denn wir haben alle Informationen rund um Termin, Zeitplan mit Uhrzeit und Datum, Übertragung im Free-TV und Live-Stream, Teilnehmer, Preisgeld, Austragungsort und Golfplatz der PGA Championship 2023.

Termine und Eckdaten der PGA Championship 2023

Die PGA Championship ist eins von vier wichtigen Major-Golftunieren. Die drei weiteren sind die US Masters, die U.S. Open und The Open Championship. Das sind alle wichtigen Eckdaten zu den PGA Championships 2023 in der Übersicht:

Event: PGA Championship 2023

PGA Championship 2023 Austragungsort: Oak Hill Country Club, Rochester, New York, USA

Oak Hill Country Club, Rochester, New York, USA Beginn: Donnerstag, 18. Mai 2023

Donnerstag, 18. Mai 2023 Ende: Sonntag, 21. Mai 2023

Ablauf, Uhrzeiten, Tee Times: Der gesamte Zeitplan für die PGA Championship 2023

Seit 1958 wird die PGA Championship als Zählspiel über vier Runden ausgetragen. Das Turnier erstreckt sich in diesem Jahr über vier Tage, von Donnerstag bis Sonntag. In Runde 1 und 2 starten dabei immer jeweils drei Kandidaten zur gleichen Zeit. Nach circa fünf bis sechs Minuten startet dann wieder eine neue Gruppe bestehend aus drei Spielern. Nach diesem wiederkehrenden Prinzip wird in den folgenden Zeitintervallen gestartet und gespielt:

Runde 1: 18. Mai 2023, 14.50 Uhr - 22.32 Uhr

Runde 2: 19. Mai 2023, 13.00 Uhr - 20.42 Uhr

Runde 3: 20. Mai 2023, 14.10 Uhr - 20.50 Uhr

Runde 4: 21. Mai 2023, 13.50 Uhr - 20.30 Uhr

Die PGA Championship 23 live im Free-TV? Sender und Zeiten

Im vergangenen Jahr wurden Teile der PGA Championchips von Anbieter Skyübertragen. Auch in diesem Jahr übernimmt der Sender wieder die Ausstrahlung. Folgendermaßen sieht der Übertragungsplan aus:

Donnerstag, 18.05.2023:

1. Tag (Featured Groups): 15.30 Uhr, Sky SportGolf

1. Tag in Rochester, New York, USA: 19 Uhr, Sky SportGolf

1. Tag in Rochester, New York, USA: 19.30 Uhr, Sky Sport Top Event

1. Tag in Rochester, New York, USA: 22.40 Uhr, Sky Sport Top Event

Freitag, 19.05.2023:

2. Tag (Featured Groups): 15.30 Uhr, Sky SportGolf

2. Tag in Rochester, New York, USA: 19 Uhr, Sky SportGolf

2. Tag in Rochester, New York, USA: 21 Uhr, Sky Sport Top Event

Samstag, 20.05.2023:

3. Tag (Featured Groups): 18 Uhr, Sky SportGolf

3. Tag in Rochester, New York, USA: 19 Uhr, Sky SportGolf

3. Tag in Rochester, New York, USA: 23 Uhr, Sky Sport Top Event

Sonntag, 21.05.2023:

4. Tag (Featured Groups): 18 Uhr, Sky SportGolf

4. Tag in Rochester, New York, USA: 19 Uhr, Sky SportGolf

4. Tag in Rochester, New York, USA: 22 Uhr, Sky Sport Top Event

Zu bedenken ist in jedem Fall die Zeitverschiebung. Zwischen Deutschland und dem US-amerikanischen Bundesstaat New York beträgt diese 6 Stunden, weshalb das Event zum großen Teil abends übetragen wird.

Live-Streams: Die PGA Championship 2023 online verfolgen

Auch online läuft der PGA Championship, den Live-Stream gibt es auf SkySport. Diesen finden Sie auf der Website von Sky. Um den Streaming-Dienst nutzen zu können, ist ein eines Jahres-Abonnement von monatlich 20 Euro nötig. Nach Ablauf der 12 Monate Mindestvertragslaufzeit liegt das Abo bei 28 Euro pro Monat.

Das sind die Termine der Übertragung im Live-Stream auf Skysport:

PGA Championship Runde 1: Donnerstag, 18. Mai 2023, ab 15.30 Uhr

Donnerstag, 18. Mai 2023, ab 15.30 Uhr PGA Championship Runde 2: Freitag, 19. Mai 2023, ab 15.30 Uhr

Freitag, 19. Mai 2023, ab 15.30 Uhr PGA Championship Runde 3: Samstag, 20. Mai 2023, ab 18 Uhr

Samstag, 20. Mai 2023, ab 18 Uhr PGA Championship Runde 4:Sonntag, 21. Mai 2023, ab 18 Uhr

Austragungsort der PGA Championship 2023: Oak Hill Country Club

2023 wird die PGA Championship im Oak Hill Country Club in Rochester im Bundesstaat New York ausgetragen. Dieser Golfclub hat bereits eine reiche Historie als Austragungsort verschiedener Golftuniere: Vier PGA Championships, der Ryder Cup, drei U.S. Opens, zwei U.S. Amateurs, ein U.S. Senior Open und zwei Senior PGA Championships haben dort bereits stattgefunden. Golf wird hier bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts gespielt, also seit mehr als 120 Jahren. Der Golfclub beherbergt einen Ost- und einen Westkurs, die beide etwas mehr als 6.000 Meter Strecke haben. Insgesamt kann man hier auf 36 Loch spielen.

Teilnehmerfeld: Diese Profigolfer sind bei der PGA Championship 2023 dabei

Laut PGA besteht das Teilnehmerfeld 2023 aus folgenden Spielern:

Alker, Steven – Neuseeland

Ancer, Abraham – Mexiko

Arnaus, Adri– Spanien

Beach, Alex – Stillwater, Minnesota, USA (CFPT)

Bezuidenhout, Christiaan – Südafrika

Block, Michael – Mission Viejo, Kalifornien, USA (CFPT)

Bradley, Keegan – Woodstock, Vermont, USA

Buckley, Hayden – Tupelo, Mississippi, USA

Burmester, Dean – Südafrika

Burns, Sam – Shreveport, Louisiana, USA

Cahill, Matt – Palm Beach Gardens, Florida, USA (CFPT)

Cantlay, Patrick – Jupiter, Florida, USA

Casey, Paul – England

Clark, Wyndham – Denver, Colorado, USA

Conners, Corey – Kanada

Cordes, Anthony – Johns Creek, Georgia, USA (CFPT)

Dahmen, Joel – Scottsdale, Arizona, USA

Daly, John – Dardanelle, Arkansas, USA

Davis, Cam – Australien

Day, Jason – Australien

DeChambeau, Bryson – Dallas, Texas, USA

Detry, Thomas– Belgien

Donald, Luke – England

Droemer, Jesse – Houston, Texas, USA (CFPT)

Echavarria, Nico – Kolumbien

English, Harris – Sea Island, Georgia, USA

Finau, Tony – Lehi, Utah, USA

Fitzpatrick, Matthew – England

Fleetwood, Tommy – England

Fowler, Rickie – Murrieta, Kalifornien, USA

Fox, Ryan – Neuseeland

French, Chris – Rockford, Illinois, USA (CFPT)

Gooch, Talor – Edmond, Oklahoma, USA

Griffin, Ben – Chapel Hill, North Carolina, USA

Grillo, Emiliano – Argentinien

Grove, Russell – Coeur d’Alene, Idaho, USA (CFPT)

Hadwin, Adam – Kanada

Hardy, Nick – Northbrook, Illinois, USA

Harman, Brian – St. SimonsIsland, Georgia, USA

Harrington, Pádraig – Irland

Hatton, Tyrrell – England

Henley, Russell – Columbus, Georgia, USA

Herbert, Lucas – Australien

Higa, Kazuki –Japan

Hoge, Tom – Fort Worth, Texas, USA

Højgaard, Nicolai – Dänemark

Højgaard, Rasmus – Dänemark

Holmes, Steve – Simi Valley, Kalifornien, USA (CFPT)

Homa, Max – Valencia, Kalifornien, USA

Horschel, Billy – Ponte Vedra Beach, Florida, USA

Hoshino, Rikuya – Japan

Hossler, Beau – Mission Viejo, Kalifornien, USA

Hovland, Viktor – Norwegen

Hubbard, Mark – The Woodlands, Texas, USA

Hughes, Mackenzie – Kanada

Im, Sungjae – Südkorea

Inglis, Colin – Creswell, Oregon, USA (CFPT)

Johnson, Dustin –Jupiter, FL

Johnson, Zach – Cedar Rapids, Iowa, USA

Kaewkanjana, Sadom – Thailand

Kern, Ben – Grove City, Ohio, USA (CFPT)

Killeen, JJ – Lubbock, Texas, USA (CFPT)

Kim, Si Woo– Südkorea

Kim, Sihwan – Las Vegas, Nevada, USA

Kim, Tom – Südkorea

Kirk, Chris – Athens, Georgia, USA

Kisner, Kevin – Aiken, South Carolina, USA

Kitayama, Kurt – Las Vegas, Nevada, USA

Koch, Greg – Orlando, Florida, USA (CFPT)

Koepka, Brooks – West Palm Beach, Florida, USA

Kuchar, Matt – Jupiter, Florida, USA

Lahiri, Anirban – Indien

Larrazábal, Pablo – Spanien

Lawrence, Thriston – Südafrika

Lee, K.H. – Südkorea

Lee, Min Woo– Australien

Lingmerth, David - Schweden

Lowry, Shane – Irland

MacIntyre, Robert – Schottland

Matsuyama, Hideki – Japan

McCarthy, Denny – Jupiter, Florida, USA

McIlroy, Rory – Nordirland

McNealy, Maverick – Las Vegas, Nevada, USA

Meronk, Adrian – Polen

Micheel, Shaun – Collierville, Tennessee, USA

Micheluzzi, David – Australien

Mickelson, Phil– Rancho Santa Fe, Kalifornien, USA

Mitchell, Keith – St. SimonsIsland, Georgia, USA

Molinari, Francesco – Italien

Montgomery, Taylor – Las Vegas, Nevada, USA

Moore, Taylor – Edmond, Oklahoma, USA

Morikawa, Collin– La Cañada, Kalifornien, USA

Mullinax, Trey – Birmingham, Alabama, USA

NeSmith, Matthew – Aiken, South Carolina

Niemann, Joaquín - Chile

Norén, Alex – Schweden

Olesen, Thorbjørn – Dänemark

Otaegui, Adrián – Spanien

Paul, Yannik – Deutschland

Pendrith, Taylor – Kanada

Pereira, Mito – Chile

Perez, Victor – Frankreich

Pieters, Thomas– Belgien

Pigman, Kenny – Norco, Kalifornien, USA (CFPT)

Poston, J.T. – Sea Island, Georgia, USA

Power, Séamus – Irland

Putnam, Andrew – University Place, Washington, USA

Rahm, Jon – Spain (Weltranglistenführer)

Reavie, Chez – Scottsdale, Arizona, USA

Reed, Patrick – The Woodlands, Texas, USA

Reynolds, Gabe – Dallas, Texas, USA (CFPT)

Riley, Davis – Hattiesburg, Mississippi, USA

Rodgers, Patrick – Jupiter, Florida, USA

Rose, Justin– England

Ryder, Sam – Longwood, Florida, USA

Sanger, Chris – Red Hook, New York, USA (CFPT)

Schauffele, Xander – San Diego, Kalifornien, USA

Scheffler, Scottie – Dallas, Texas, USA

Schenk, Adam – Vincennes, Indiana, USA

Scott, Adam – Australien

Shattuck, Braden – Aston, Pennsylvania, USA (CFPT)

Shinkwin, Callum – England

Simpson, Webb – Charlotte, North Carolina, USA

Singh, Vijay – Fiji

Smalley, Alex – Rochester, Ney York, USA

Smith, Cameron – Australien

Smith, Jordan – England

Somers, John – Brooksville, Florida, USA (CFPT)

Spaun, J.J. – Scottsdale, Arizona, USA

Speight, Josh – Locust Hill, Virginia, USA (CFPT)

Spieth, Jordan – Fort Worth, Texas, USA

Stallings, Scott – Oak Ridge, Tennessee, USA

Steele, Brendan – Idyllwild, Kalifornien, USA

Straka, Sepp – Österrreich

Strydom, Ockie – Südafrika

Suh, Justin– San Jose, Kalifornien, USA

Svensson, Adam – Kanada

Tarren, CaLlum - England

Taylor, Ben – England

Taylor, Nick – Kanada

Theegala, Sahith – Houston, Texas, USA

Thomas, Justin– Louisville, Kentucky, USA (Vorjahressieger)

Thompson, Davis – St. SimonsIsland, Georgia, USA

Todd, Brendon – Watkinsville, Georgia, USA

Varner III, Harold – Gastonia, North Carolina, USA

Walker, Jimmy – San Antonio, Texas, USA

Wallace, Matt – England

Wells, Jeremy – Estero, Florida, USA (CFPT)

Willett, Danny – England

Wise, Aaron – Ellerbe, North Carolina, USA

Woodland, Gary – Topeka, Kansas, USA

Worthington II, Wyatt – Reynoldsburg, Ohio, USA (CFPT)

Wu, Brandon – Scarsdale, New York, USA

Yang, Y.E. – Südkorea

Young, Cameron – Scarborough, New York, USA

Das Kürzel CFPT hinter einiger der Namen bedeutet, dass die Spieler Teil des sogenannten Corebridge Financial PGA Teams sind.

PGA Championship Sieger und Preisgeld: Kampf um die Wanamaker Trophy

Als Belohnung für den Sieg in der PGA Championship wartet die begehrte Wanamaker Trophy. Sie ist benannt nach Rodman Wanamaker, einem der Gründer der PGA of America. Die Auszeichnung hat eine turbulente Geschichte hinter sich: Nachdem die 13 Kilo schwere Trophäe 1927 verschwand und erst drei Jahre später in einem Keller wieder auftauchte, wird der Wanderpokal inzwischen allerdings nur noch als Duplikat an den Sieger überreicht. Dazu lockt das Turnier natürlich auch mit ordentlich Preisgeld. Im vergangenen Jahr wurden beispielsweise laut Golfpost insgesamt 15 Millionen Dollar ausgeschüttet. Der Gewinner Justin Thomas erhielt davon 2,7 Million Dollar. Wie hoch genau die Gewinnsumme in diesem Jahr ist, wird erst in der Turnierwoche bekannt gegeben. Es ist allerdings davon auszugehen, dass sie sich in einer ähnlichen Größenordnung bewegt.

Das sind die letzten fünf Sieger der PGA Championship, die die Trophäe in der Hand halten und das Preisgeld annehmen durften: