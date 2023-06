Manchmal kann es ganz schnell gehen oder aber Schritt für Schritt. In jedem Fall gilt, wer pflegebedürftig ist, benötigt Hilfe und wird dabei auch von der Pflegeversicherung unterstützt. Monat für Monat nehmen laut dem Bundesgesundheitsministerium in Deutschland rund fünf Millionen Menschen Pflegeleistungen in Anspruch.

Welche Leistungen Betroffene erhalten, hängt dabei vom Pflegegrad 1 bis 5 ab. Gerade im Bereich der Pflegeverändert sich aber nahezu jedes Jahr etwas in Deutschland - sei es eine Gehaltserhöhung in Pflegeberufen, Änderungen beim Pflegegeld oder aber Neuerungen bei den Pflegeleistungen. Welche Leistungen je nach Pflegegrad aktuell jeweils in Anspruch genommen werden können, erklären wir in diesem Artikel.

Was ist ein Pflegegrad und wer gilt als pflegebedürftig?

Der Pflegegrad entscheidet darüber, welche Leistungen und Zuschüsse Betroffene durch ihre Pflegeversicherung erhalten. Laut der Ratgeberseite wohnen-im-alter.de haben die Pflegegrade 1 bis 5 das bisherige System mit drei Pflegestufen zum 1. Januar 2017 abgelöst. Zeitgleich wurde auch ein neues Begutachtungssystem eingeführt. Seitdem spielt bei der Einstufung von Bedürftigen nicht mehr der zeitliche Aufwand für die Pflege, sondern viel mehr der Grad ihrer Selbstständigkeit eine Rolle.

Wer gilt aber eigentlich als pflegebedürftig? Laut dem Gesundheitsministerium kann Pflegebedürftigkeit nach dem Gesetz "in allen Lebensabschnitten auftreten", also in jedem Alter. Als pflegebedürftig gilt dann, wer gesundheitlich bedingt in seiner Selbstständigkeit oder anderen Fähigkeiten beeinträchtigt ist. Dabei geht es insbesondere um sechs Lebensbereiche: Mobilität, geistige und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, Selbstversorgung, selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen – sowie deren Bewältigung, Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte.

Jeder Aspekt, unter dem wiederum bis zu 16 Kriterien stehen, wird bei der Einstufung einzeln berücksichtigt und mit Punkten bewertet. Laut wohnen-im-alter.de sind den verschiedenen Bereichen zudem feste Punktwerte zugeordnet. Je mehr Punkte in den einzelnen Modulen erzielt würden, desto höher falle der Pflegegrad aus und umso mehr Pflegeleistungen würde die oder der Pflegebedürftige erhalten. Um einen Pflegegrad zu erhalten, müssen mindestens 12,5 Punkte erreicht werden. Denn laut dem Gesundheitsministerium sind die Einschränkungen unter dieser Grenze "aus pflegewissenschaftlicher Sicht so gering, dass keine Pflegebedürftigkeit im Sinne der sozialen Pflegeversicherung vorliegt".

Um in den Augen des Gesetzes als pflegebedürftig zu gelten, muss der Zustand der Betroffenen übrigens auf Dauer oder mindestens für voraussichtlich sechs Monate bestehen, erklärt das Ministerium.

Welche Leistungen gibt es bei Pflegegrad 1?

Wer in Pflegegrad 1 eingestuft wurde, dem muss dem Ministerium zufolge eine "geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit" nachgewiesen werden. Bei der Begutachtung wurden dann in der Regel über 12,5 aber weniger als 27 Punkte ermittelt.

Weil Menschen mit Pflegegrad 1 noch relativ selbstständig sind und sich meist noch gut selbst versorgen und ihren Alltag größtenteils ohne fremde Hilfe bewältigen können, können Betroffene dem Pflegeportal pflege.de zufolge folgende Leistungen erhalten:

125 Euro pro Monat für Betreuungs- und Entlastungsleistungen

bis zu 40 Euro je Monat für Pflegehilfsmittel

25,50 Euro pro Monat für den Hausnotruf

4000 Euro pro Gesamtmaßnahme für die Wohnraumanpassung

214 Euro pro Monat als Wohngruppenzuschuss

Ein Anspruch auf Pflegegeld besteht bei Pflegegrad 1 übrigens nicht. Dem Portal nach sind Betroffene nämlich nicht auf die Pflege durch Angehörige oder einen professionellen ambulanten Pflegedienst angewiesen.

Pflegegrad 2: Auf welche Leistungen haben Betroffene Anspruch?

Personen, die in Pflegegrad 2 eingestuft worden sind, wurde eine "erhebliche Beeinträchtigung der Selbstständigkeit" nachgewiesen. Der Einstufung des Bundesgesundheitsministeriums zufolge müssen bei einer Begutachtung für Pflegegrad 2 mindestens 27 Punkte erreicht werden. Die Grenze zu Pflegegrad 3 liegt bei 47,5 Punkten.

Im Gegensatz zu Versicherten mit Pflegegrad 1 haben Betroffene mit Pflegegrad 2 Anspruch auf Pflegegeld, wenn Angehörige, Freunde oder ein ambulanter Dienst die häusliche Pflegeübernehmen. Außerdem stehen ihnen laut pflege.de Zuschüsse zur Tages- und Nachtpflege, Kurzzeit-, Verhinderungs- und zur vollstationären Pflege zu. Diese Geldleistungen können sie dem Portal nach erhalten:

316 Euro Pflegegeld pro Monat

724 Euro pro Monat für Pflegesachleistungen

689 Euro je Monat für die Tages- und Nachtpflege

1774 Euro pro Jahr für Kurzzeitpflege

1612 Euro im Jahr für Verhinderungspflege

770 Euro pro Monat für vollstationäre Pflege

125 Euro pro Monat für Betreuungs- und Entlastungsleistungen

bis zu 40 Euro je Monat für Pflegehilfsmittel

25,50 Euro pro Monat für den Hausnotruf

4000 Euro pro Gesamtmaßnahme für die Wohnraumanpassung

214 Euro pro Monat als Wohngruppenzuschuss

Pflegeleistungen: Welcher Anspruch gilt bei Pflegegrad 3?

Hilfsbedürftige mit einer "schweren Beeinträchtigung der Selbstständigkeit" werden in Pflegegrad 3 eingestuft. Dem Bundesgesundheitsministerium zufolge müssen dann bei der Begutachtung der sechs oben genannten Lebensbereiche mindestens 47,5 Punkte und weniger als 70 Punkte ermittelt werden.

Versicherte mit Pflegegrad 3 erhalten ähnlich wie bei Pflegegrad 2 einen ganzen Strauß an Leistungen von der Pflegeversicherung. Allerdings werden Betroffenen laut pflege.de zum Teil deutlich höhere Kosten zugestanden. Mit Pflegegrad 3 besteht ein Anspruch auf folgende Leistungen:

545 Euro Pflegegeld pro Monat

1363 Euro pro Monat für Pflegesachleistungen

1298 Euro je Monat für die Tages- und Nachtpflege

1774 Euro pro Jahr für Kurzzeitpflege

1612 Euro im Jahr für Verhinderungspflege

1262 Euro pro Monat für vollstationäre Pflege

125 Euro pro Monat für Betreuungs- und Entlastungsleistungen

bis zu 40 Euro je Monat für Pflegehilfsmittel

25,50 Euro pro Monat für den Hausnotruf

4000 Euro pro Gesamtmaßnahme für die Wohnraumanpassung

214 Euro pro Monat als Wohngruppenzuschuss

Welche Leistungen erhalten Personen mit Pflegegrad 4?

In Pflegegrad 4 werden Menschen eingeteilt, deren Selbstständigkeit "nachweislich einer schwersten Beeinträchtigung" unterliegt. Dazu müssen bei der Begutachtung laut dem Bundesgesundheitsministerium mindestens 70 Punkte und weniger als 90 Punkte erreicht werden.

Hilfsbedürftige mit Pflegegrad 4 sind in der Regel laut pflege.de stark beeinträchtigt und auf Hilfe angewiesen. Daher erhalten sie vergleichsweise viele Leistungen von der Pflegeversicherung:

728 Euro Pflegegeld pro Monat

1693 Euro pro Monat für Pflegesachleistungen

1612 Euro je Monat für die Tages- und Nachtpflege

1774 Euro pro Jahr für Kurzzeitpflege

1612 Euro im Jahr für Verhinderungspflege

1775 Euro pro Monat für vollstationäre Pflege

125 Euro pro Monat für Betreuungs- und Entlastungsleistungen

bis zu 40 Euro je Monat für Pflegehilfsmittel

25,50 Euro pro Monat für den Hausnotruf

4000 Euro pro Gesamtmaßnahme für die Wohnraumanpassung

214 Euro pro Monat als Wohngruppenzuschuss

Pflegegrad 5: Welche Leistungen können Betroffene erhalten?

Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 5 wird in der Regel eine "schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung" nachgewiesen. Bei der Begutachtung erreichen sie laut Bundesgesundheitsministerium zwischen 90 und 100 Punkten.

Menschen mit dem höchsten Pflegegrad sind stark auf die Hilfe Anderer angewiesen und erhalten dementsprechend laut pflege.de auch die umfangreichsten Leistungen von der Pflegeversicherung:

901 Euro Pflegegeld pro Monat

2095 Euro pro Monat für Pflegesachleistungen

1995 Euro je Monat für die Tages- und Nachtpflege

1774 Euro pro Jahr für Kurzzeitpflege

1612 Euro im Jahr für Verhinderungspflege

2005 Euro pro Monat für vollstationäre Pflege

125 Euro pro Monat für Betreuungs- und Entlastungsleistungen

bis zu 40 Euro je Monat für Pflegehilfsmittel

25,50 Euro pro Monat für den Hausnotruf

4000 Euro pro Gesamtmaßnahme für die Wohnraumanpassung

214 Euro pro Monat als Wohngruppenzuschuss

Übrigens: Laut dem Bundesgesundheitsministerium können auch "Pflegebedürftige mit besonderen Bedarfskonstellationen, die einen spezifischen, außergewöhnlich hohen Hilfebedarf mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung aufweisen", dem Pflegegrad 5 zugeordnet werden, obwohl sie die erforderliche Gesamtpunktzahl von 90 nicht erreichen, heißt es auf der Seite des Ministeriums. Ausschlaggebend ist dann der Pflegeaufwand.