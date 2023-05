Vor allem am langen Wochenende wollen viele die freie Zeit nutzen, um ausgiebig zu frühstücken. Da dürfen die frischen Brötchen vom Bäcker nicht fehlen. Doch haben Bäckereien in Baden-Württemberg über Pfingstenüberhaupt geöffnet? Hier finden Sie die Antworten.

Öffnungszeiten der Bäckereien in Baden-Württemberg an Pfingsten: Welche Gesetze gelten?

Die Gesetzgebungskompetenz über die Ladenöffnungszeiten liegt bei den Bundesländern. Seit dem 6. März 2007 hat das "Gesetz über die Ladenöffnung in Baden-Württemberg" (LadÖG) das bundesweite Ladenschlussgesetz abgelöst. Laut den Regierungspräsidien in Baden-Württemberg sollte das neue Gesetz die Öffnungszeiten etwas flexibler gestalten. Trotzdem gilt weiterhin: An Sonn- und Feiertagen müssen die Läden geschlossen bleiben. Es gibt aber einige Ausnahmen – dazu gehören auch Bäckereien.

Baden-Württemberg: Dürfen Bäckereien an Pfingsten öffnen?

In §9 des Ladenschlussgesetzes sind sogenannte "besondere Warengruppen" festgehalten, die auch an Sonn- und Feiertagen verkauft werden dürfen. Dazu gehören unter anderem Milch, Blumen und Zeitschriften, aber auch "Konditor- und frische Backwaren", wie es im Gesetz heißt.

Läden, die also unter anderem schnell verderbliche Waren verkaufen, dürfen am Sonntag für einen bestimmten Zeitraum öffnen. Meist sind es mindestens drei Stunden, je nach Ware. Für Bäckereien gilt an Sonn- und Feiertagen, dass sie insgesamt drei Stunden öffnen dürfen – das gilt aber nicht am Pfingstsonntag. Im Ladenschlussgesetz ist nämlich eine Ausnahme für Weihnachten, Ostern und Pfingsten festgehalten. Hier der Überblick zu den Öffnungszeiten in Baden-Württemberg am langen Wochenende:

Samstag: Bäckereien dürfen zu den regulären Öffnungszeiten verkaufen.

Pfingstsonntag: Bäckereien müssen geschlossen bleiben.

Pfingstmontag: Bäckereien dürfen drei Stunden lang öffnen.

Obwohl Bäckereien am 29. Mai trotz Ladenschlussgesetz öffnen dürfen, kann es vorkommen, dass einige Bäcker ihren Mitarbeitern an Feiertagen einen freien Tag gewähren und die Türen geschlossen bleiben.

Inhaber sind aber gesetzlich dazu verpflichtet, die gesonderten Öffnungszeiten gut sichtbar zu platzieren. Informieren Sie sich deshalb am besten einige Tage vorher, ob Ihr Bäcker um die Ecke tatsächlich am Pfingstmontag geöffnet hat.

Falls Sie an Pfingsten noch nichts vor haben: Die besten Tipps für Daheimgebliebene und Urlauber.