Das Mittelalter steckt voller Faszination. Sei es die Rettung der Jungfrau in Nöten, oder das Beweisen der Tapferkeit in einem Ritterturnier. Das Peter-und-Paul-Fest in der Stadt Bretten bietet viele Showeinlagen die zeigen sollen, wie der Alltag in der Zeit von Rittern und Helden ausgesehen haben könnte.

Adresse

Da die Ereignisse des Wochenendes an unterschiedlichen Orten stattfinden, dienen die folgenden Adressen zur besseren Orientierung.

Markplatz, 75015 Bretten

Am Kirchplatz, 75015 Bretten

Bessergasse, 75015 Bretten

Lutherstraße, 75015 Bretten

Kontakt

Telefon: 07252/58 37 10

E-Mail: vab_vorstand@alt-brettheim.de

Was gibt es interessantes über das Peter-und-Paul-Fest zu wissen?

Die spätmittelalterliche Stadt Bretten veranstaltet das Peter-und-Paul-Fest jedes Jahr "am ersten Juli-Wochenende" und setzt die "historische Innenstadt authentisch in Szene". Dabei wird der Sieg über die Belagerung im Jahr 1504 durch den Herzog von Württemberg gefeiert. Jeder Veranstaltungstag steht unter einem anderen Motto: Freitag heißt es "Bretten rüstet sich!", Samstag "Bretten wehrt sich!", Sonntag "Bretten huldigt!" und Montag "Alt Brettheim feiert!".

Bild: Thomas Rebel

Gestartet wird mit einem Gottesdienst und ist ein Teil der Festattraktion. Ungefähr "50 historische Gruppen" geben dem Fest die mittelalterliche Atmosphäre. Um das Fest auf die Beine zu stellen, stehen Alt-Brettheim und die Stadt Brettheim in engem Kontakt und bilden eine Korporation.

Wann findet das Peter-und-Paul-Fest 2023 statt?

Das Peter-und-Paul-Fest 2023 in Bretten findet vom 30. Juni bis zum 3. Juli statt und beginnt offiziell zu den Programmzeiten. Jedoch ist das Gelände schon vor dem ersten Angebot zugänglich. Dabei sollte aber beachtet werden, dass viele der Stände womöglich noch nicht besetzt sind und weder Essen noch Trinken verkauft wird.

Wo kann ich Tickets für das Peter-und-Paul-Fest 2023 kaufen?

Sämtliche Eintrittskarten können entweder online oder direkt an der Tageskasse erworben werden.

Ticketpreise für das Peter-und-Paul-Fest 2023

Jugendticket (7 bis 17 Jahre)

Freitag bis Sonntag: 8 Euro

Jugend-Festticket für alle Tage: 14 Euro

Tagesticket Erwachsene (ab 17 Jahre)

Freitag bis Sonntag: 10 Euro

Festticket Erwachsene für alle Tage: 18 Euro

Familienticket

Freitag bis Sonntag: 24 Euro

Familienticket für alle Tage: 48 Euro

Zusatz- und Schlachtticket: 3 Euro

Kinder bis 6 Jahre: kostenlos

Falls ein Besuch von mehreren Tagen geplant ist, lohnt es sich ein Festticket für alle Tage zu kaufen.

Das Programm auf dem Peter-und-Paul-Fest 2023

Das Peter-und-Paul-Fest findet an verschiedenen Orten statt und bieten unterschiedliche Programmpunkte.

Freitag

Die "Festeröffnung mit allen Gruppen" findet ab 19 Uhr auf dem Markplatz statt. Wer gerne einen mittelalterlichen Tanz sehen möchte, sollte um 23 Uhr auf dem Kirchplatz stehen. Auch kleinere Showeinheiten von "Handwerksgruppen" aus dem Mittelalter oder eine Musiksession stehen im Programm.

Samstag

Auf dem Plan des zweiten Veranstaltungstages werden auf dem Markplatz ab 15 Uhr unter anderem höfische Tänze und der Renaissance gezeigt und endet um 1.30 Uhr mit Klassikern aus Rock und Pop. Ebenso sind Gaukler und Akrobaten mit dabei. Musikalische Begleitung und Darbietungen gibt es mit dem Musikzug der Bürgerwehr Bretten.

Bild: Thomas Rebel

Eines der Highlights am Samstag, ist das "Große Peter-und-Paul-Brilliantfeuerwerk über der Innenstadt" welches von zwischen 23.30 und 0 Uhr stattfindet.

Sonntag

Der Festtag startet bereits um 11 Uhr auf dem Markplatz und wird durch einen "Empfang der Stadt Bretten" eröffnet. Bei den Festivitäten wird besonders viel Wert auf eine authentische Präsentation gelegt, wodurch die Festzüge, Tänze oder Anprangerungen umso schöner zu bestaunen sind. Auch der Zirkus Meer bietet den Zuschauern etwas und zeigt zum Beispiel Tänze auf Stelzen oder eine Kartenpyramide. Der Tag endet ungefähr um 0 Uhr voller Eindrücke und Erlebnissen.

Montag

Da Montag der letzte Tag des Peter-und-Paul-Festes 2023 ist wird zwischen 11 und 2 Uhr nochmal so richtig Gas gegeben. Die Programmpunkte richten sich auch an Kinder und können beispielsweise zum Ritter geschlagen werden.

Für die Erwachsenen ist natürlich auch was dabei: Für diejenigen, die gerne einen mittelalterlichen Tanz lernen würden, sollten sich gegen 22 Uhr auf dem Kirchplatz einfinden.

Von wem wird das Peter-und Paul-Fest 2023 veranstaltet?

Um das alljährliche Fest auf die Beine zu stellen, kooperieren verschiedene Parteien miteinander. Darunter fällt das "Historische Kinder- und Heimatfeste in Süddeutschland", die "Melanchthonstadt Bretten" und die Unesco Kommission "Materielles Kulturerbe".

Welche Sponsoren unterstützen das Peter-und-Paul-Fest 2023?

Um den Besuchern ein schönes Erlebnis in Bretten zu ermöglichen, haben sich einige Unternehmen zusammengeschlossen und sind zu Partnern der Veranstalter geworden.

Anfahrt und Parkmöglichkeiten am Peter-und-Paul-Fest 2023

Auf der offiziellen Internetseite des Peter-und-Paul-Festes steht die Empfehlung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, da es nur begrenzte Parkmöglichkeiten "in der Innenstadt von Bretten" gäbe.

Bild: Thomas Rebel

Folgende Haltestellen sind den Veranstaltungsorten am nächsten und somit am besten zu erreichen.

Bretten Bahnhof

Stadtmitte

Wannenweg

Schulzentrum

Für die Autofahrer unter den Besuchern wird empfohlen das Fahrzeug an den Haltestellen "Gölshausen, Dürrenbüchig oder Diedelsheim abzustellen und anschließend bis zur "Stadtmitte" zu fahren.

Von Karlsruhe nach Bretten mit der Bahn

Die AVG ermöglicht den Besuchern des Mittelalterfestes mit der Linie S4 eine unkomplizierte Anbindung nach Bretten. "Um eine umweltfreundliche Anreise mit dem ÖPNV zu dem beliebten Heimat- und Volksfest" zu gewährleisten, so die Pressemitteilung der AVG, wurde der Fahrplan in "den Abendstunden" verlängert. Die Erweiterung des Fahrplans betrifft folgende Zeitpunkte:

Linie S4, Karlsruhe Albtalbahnhof 21.35 Uhr bis Flehenden Bahnhof 22.37 Uhr

Diese Verbindung fährt bis zum Bahnhof in Eppingen und kommt dort um 22.51 Uhr an

Linie S4, Karlsruhe Albtalbahnhof 22.35 Uhr bis Gölshausen Bahnhof 23.21 Uhr

Diese Verbindung fährt bis zum Bahnhof in Eppingen und kommt dort um 32.51 Uhr an

Linie S4, Karlsruhe Flehenden Bahnhof 23 Uhr bis Bretten Bahnhof 23.16 Uhr

Diese Verbindung fährt am Bahnhof in Eppingen um 22.48 Uhr ab

Linie S4, Karlsruhe Eppingen 02.03 Uhr bis Karlsruher Hauptbahnhof 02.42 Uhr