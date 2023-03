Pertisau ist eine Ortschaft im österreichischen Bundesland Tirol und liegt am westlichen Ufer des Achensees, dem größten See in Tirol. Auch das Naturschutzgebiet Karwendel befindet sich In der Nähe von Pertisau. Hier gibt es interessante Informationen zu dem, was Pertisau am "Tiroler Meer" ausmacht und was es dort zu sehen und unternehmen gibt.

Pertisau am Achensee im Steckbrief: Bundesland und Webcam

Bundesland: Tirol

Tirol Bezirk: Schwaz

Schwaz Gemeinde: Eben am Achensee

Eben am Achensee Einwohnerzahl: 746 (Stand Januar 2022)

746 (Stand Januar 2022) Höhe: 952 m ü. A.

952 m ü. A. Gewässer: Achensee

Achensee Webcam: Live-Aufnahmen aus der Region

Die Geburtstätte des Tiroler Steinöls: Sehenswürdigkeiten in Pertisau am Achensee:

Tiroler Steinöl Vitalberg Museum: Pertisau am Achensee ist vor allem für seine Herstellung des Tiroler Steinöls bekannt. Hierfür gibt es im Ort auch ein Museum: das Vitalberg Museum. Besucherinnen und Besucher werden hier über den Herstellungs- und Verarbeitungsprozess des berühmten Tiroler Steinöls informiert. Tiroler Steinöl wird aus Ölschiefer hergestellt und hat in erster Linie gesundheitliche Wirkungen.

Schwazer Silberbergwerk und Planetarium: Von Pertisau kann man bequem das Silberbergwerk in der Bezirkshauptstadt Schwaz besuchen. Hier bringt eine Grubenbahn Touristinnen und Touristen bis auf 800 Meter tief unter die Erde. Das Silberbergwerk in Schwaz ist das größte seiner Art aus dem Mittelalter. Wen es nicht nach unten, sondern eher nach oben zieht, kann sich in Schwaz auch das Planetarium ansehen.

Notburga Museum in Maurach: Maurach gehört gemeinsam mit Pertisau zur Gemeinde Eben am Achensee. Im naheliegenden Maurach bieten sich die Wallfahrtskirche St. Notburga sowie das dazugehörige Notburga Museum für einen Tagesausflug an. Das Museum behandelt die heilige Notburga und informiert über ihr Leben und Schaffen.

Aktivitäten in Pertisau am Achensee: Eine Auszeit im Karwendelgebirge

Hörspiel-Erlebnis: Am Achensee bei Pertisau gibt es ein interaktives Hörspiel-Erlebnis, welches Touristinnen und Touristen um den See führt. Das Erlebnis umfasst 24 Stationen und wird von den Figuren Kaiser Maximilian und seinem Hofnarren Kunz von der Rosen geleitet. Während dem Hörspiel-Erlebnis in Pertisau werden Teilnehmenden im Audio- und Textformat anhand von Rätsel und Geschichten interessante Informationen über die Region nahegebracht.

Achenseeschifffahrt und Dampf-Zahnradbahn: Pertisau liegt direkt am Ufer des größten Sees Tirols, dem Achensee. Den See kann man bequem auf einer Achenseeschifffahrt überqueren. In Pertisau befindet sich die Hauptanlegestelle des Schiffs. Im Sommer kann man die Reise über das Wasser mit einer Fahrt der ältesten Dampf-Zahnradbahn Europas kombinieren. Die Achenseebahn verbindet Inntal und Jenbach und legt auf rund sieben Kilometern Strecke ganze 440 Höhenmeter zurück.

Pertisau liegt direkt am Ufer des größten Sees Tirols, dem Achensee. Den See kann man bequem auf einer Achenseeschifffahrt überqueren. In Pertisau befindet sich die Hauptanlegestelle des Schiffs. Im Sommer kann man die Reise über das Wasser mit einer Fahrt der ältesten Dampf-Zahnradbahn Europas kombinieren. Die Achenseebahn verbindet Inntal und Jenbach und legt auf rund sieben Kilometern Strecke ganze 440 Höhenmeter zurück. Naturpark Karwendel: Pertisau am Achensee ist ein idealer Startpunkt für viele Wanderungen und Fahrradtouren im Naturpark Karwendel. Der Naturpark umfasst zusammen mit dem bayerischen Teil insgesamt eine Fläche von fast 1000 km² und bildet somit das größte Schutzgebiet in Tirol. Besucherinnen und Besucher des Naturparks können hier Flora und Fauna begutachten und auf einer der vielen Almen einkehren. Der Naturpark ist außerdem das Gebiet mit der höchsten Steinadlerdichte in den Alpen. Die Gemeinde Seefeld befindet sich auf der anderen Seite des Karwendelgebirges.

Wintersport: Die Berglandschaft um Pertisau bietet neben vielen Outdoor-Aktivitäten im Sommer auch im Winter Langlaufloipen und ein nahegelegenes Skigebiet. Mit der Karwendelbahn können Ski- und Snowboardbegeisterte in das Skigebiet Zwölferkopf gelangen. Von Pertisau können außerdem zahlreiche Langlauftouren gestartet werden.

Die Geschichte von Pertisau: Schon Kaiser Maximilian I. machte hier Urlaub

Der Achensee bei Pertisau fiel um 1460 in den Besitz des Fürsten Sigmund. Die Region wurde zwischen dem 15. Jahrhundert und 1918 viel von Landesherren und Adeligen zum Fischen und Jagen genutzt. Allen voran: Kaiser Maximilian I. Der Kaiser galt als der "erste Gast am Achensee" und somit der erste in einer Reihe von vielen Touristinnen und Touristen, die nach ihm kommen würden. In Pertisau wurde in Auftrag von Kaiser Maximilian ein Fürstenhaus errichtet, in dem die Adeligen während ihren Jagdaufenthalten übernachteten.

Die Achenseeschifffahrt wurde von Albert Wildauer ins Leben gerufen. Mit einem Kredit von 23.500 Gulden, was heute einem Wert von 240.000 Euro entsprechen würde, ließ er das Schiff "St. Josef" bauen, welches am 27. Juni 1887 seine Jungfernfahrt hatte. Die "St. Benedikt", ein größeres Schiff, fuhr bereits zwei Jahre später an der Seite von "St. Josef" auf dem Achensee. Im Jahr 1958 endete der Dampfschiff-Betrieb auf dem Achensee bei Pertisau: Die "St. Benedikt" musste in den Ruhestand und die "St. Josef" wurde auf Diesel umgestellt. Seitdem wurden die Schiffe immer wieder ausgetauscht.

Der Tourismus und die Wirtschaft in Pertisau wurden durch die Erfindung des Tiroler Steinöls Anfang des 20. Jahrhunderts noch weiter angetrieben. Martin Albrecht sen., ein Bewohner Pertisaus, hatte am Ufer des Achensees Ölschiefer entdeckt. Dieses Ölschiefer wurde schließlich zur Produktion von Steinöl verwendet. Im nahegelegenen Bächental fand er ein großes Vorkommen dieses Schiefersteins und begann, dieses abzubauen. Schnell wurde erkannt, dass das gewonnene Tiroler Steinöl gesundheitliche Vorteile mit sich bringt. Das Steinöl wurde bald auch in Wellnesshotels angewendet.