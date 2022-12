von (pol/cak)

"Die beiden Männer fielen im Vorfeld bereits am Stephansplatz durch ihr störendes als auch pöbelndes Verhalten auf. Des Weiteren störten sie zuvor eine Personenkontrolle in der Douglassstraße. Die Polizeibeamten ermahnten die Störer in beiden Fällen. Eine Streife der Polizeidiensthundeführerstaffel traf einen der Beiden gegen 22.00 Uhr auf dem Bahnsteig Europaplatz torkelnd an", erklärt die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Laut Polizei bestand die Gefahr, dass der Mann auf die Gleise stürzen könnte. In der Folge kontrollierten die Polizeibeamten den mutmaßlich Alkoholisierten. Der 29-jährige Begleiter störte daraufhin massivste die Kontrolle. Trotz der Androhung den Störer in Gewahrsam zu nehmen, ließ dieser von seinen Behinderungen nicht ab.

Der 29-Jährige wurde bei der Festnahme durch einen Diensthund in den Arm gebissen. Dennoch trat der mutmaßliche Beschuldigte gegen die Polizeibeamten. Der Angreifer wurde über Nacht in Gewahrsam genommen und muss sich wegen tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.