Karlsruhe vor 2 Stunden

Personalausfall wegen Corona: Diese Bahnen sind in Karlsruhe betroffen

Wie die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) in einer Pressemitteilung informiert, muss auch in dieser Woche wieder mit Ausfällen im Bahnverkehr gerechnet werden. Das betrifft die Stadtbahnlinien S4, S41 und S42. Ebenso müssten die AVG-Linien S5, S51 und S52, zwischen der Rheinbergstraße und Wörth, in dieser Woche durch Busse ersetzt werden. Schuld an den Zuständen sind nach wie vor die Personalausfälle aufgrund von Corona.