Karlsruhe vor 3 Stunden

Penny wird teurer? Wenn aus "wahren Kosten" wahre Preise werden

Die Supermarktkette Penny wagt ab dem 31. Juli ein soziales Experiment. In allen 2150 Penny-Märkten, darunter auch alle Filialen in Karlsruhe, werden neun ausgewählte Artikel aus dem Sortiment deutlich teurer - bis einschließlich 5. August. Was es mit den "Wahren Kosten" auf sich hat, erklärt der Konzern.