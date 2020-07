vor 2 Stunden Karlsruhe Glück im Unglück: Mann mit leerem Kinderwagen in Karlsruhe von Auto erfasst

Ein 48 Jahre alter Fußgänger ist in Karlsruhe von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Er war mit einem Kinderwagen in der Nacht um 23 Uhr auf der Willy-Brandt-Allee unterwegs. Man kann in diesem Fall wohl von Glück im Unglück sprechen: Es stellte sich heraus, dass der Kinderwagen leer war. Das teilt ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen mit.