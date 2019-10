vor 1 Stunde Karlsruhe Ordnungsamt setzt Bußgelder durch: 30 Euro für Gehwegparker in Durlach

Parkraum ist knapp in Karlsruhe und nicht selten wird das Auto eher zum Hindernis. Daher hat die Stadt die Aktion "Faires Parken" ins Leben gerufen, seit Januar 2019 wird Gehwegparken in der Stadt nicht mehr geduldet. Nun werden auch in Durlach Bußgelder fällig.