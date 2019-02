FDP

Das "Gehwegparken" ist zu einem bürokratischen Monster aus der Schreibtischschublade einer Amtsstube geworden. Manchmal wünschte man sich, die berühmte Büchse der Pandora wäre geschlossen geblieben. Die Stadtverwaltung hat sich redlich Mühe gegeben mit diversen Testfeldern, Informationsabenden, Flyern und so weiter, der Sache Herr zu werden. Dennoch muss man festhalten, dass der Parkdruck in Karlsruhe in fast allen Ortsteilen enorm hoch ist.

Ein Baustein, den viele Bürgerinnen und Bürger selber in der Hand haben, ist die Nutzung vorhandener Garagen. Hier beobachten wir eine Zunahme der Nutzung. Des Weiteren haben viele Bürgerinnen und Bürger versucht, Ihre PKW auf dem eigenen Gelände abzustellen. In den Stadtteilen, in denen dies nicht machbar ist, haben wir weiterhin Probleme mit der Masse der vorhandenen Autos. Wir appellieren an die Bürgerinnen und Bürger, dass zumindest der Bereich Sicherheit in allen Stadtteilen gewährleistet bleibt. Rettungswagen und die Feuerwehr müssen zu jeder Zeit überall hinkommen, dass dürfen wir nicht durch parkende Autos behindern.

So die Sicherheit gegeben ist, muss die Stadtverwaltung kreative Lösungen anbieten, wie z.B. eine Markierung, bis wieweit auf dem Gehweg geparkt werden darf oder die zur Verfügungstellung freier Flächen bzw. der Verzicht auf das eine oder andere Parkverbot. Eine weitere Möglichkeit wäre das Erreichten kostenfreier Quartierparkdecks für die Anwohnerinnen und Anwohner. Bis dahin wird es noch ein weiter Weg sein und wir appellieren an die Stadtverwaltung, mit viel Fingerspitzengefühl, Sorgfalt und Verständnis mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam das Problem zu lösen.