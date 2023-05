Bier trinken, statt beten. Für viele ist das an Christi Himmelfahrt inzwischen normal. Denn der "Vatertag" hat sich immer mehr zu einem Tag entwickelt, an dem "Mann" sich einen Bollerwagen und ein paar Freunde zu einer Bierwanderung schnappt. Auch die Wetterprognosen sehen für das lange Wochenende gut aus!

Vatertag 2023 in Karlsruhe: Wie wird der Tag gefeiert?

Hat der Vatertag etwas mit dem Muttertag zu tun? Die ganz simple Antwort lautet "Nein". Am Muttertag, der jährlich am zweiten Sonntag im Mai stattfindet, wird der Tag in der Regel mit der Familie verbracht. Die Mutter steht hierbei im Mittelpunkt.

Vatertag abseits von Bollerwagen und Bierkisten: Ein Vater hat es sich mit seiner kleinen Tochter in der Sonne gemütlich gemacht. Foto: Patrick Pleul, dpa

Beim Vatertag, in Teilen Deutschlands auch Herrentag genannt, feiern Väter vor allem sich selbst. Statt Blumen gibt es Bier. Traditionell kommt da ein sogenannter Bollerwagen zum Einsatz, der mit Bierflaschen aufgefüllt und zu einer Wanderung mitgenommen wird.

Vatertag 2023 in Karlsruhe: Woher kommt der Brauch?

Mit der eigentlichen christlichen Tradition von Christi Himmelfahrt hat der Vatertag im Grunde nichts mehr zu tun, sollte man meinen. Im Christentum wird gefeiert, dass Jesus Christus am 40. Tag der Osterzeit als Sohn Gottes in den Himmel aufgestiegen ist. Von sich besaufenden Männergruppen findet sich tatsächlich zu diesem Tag nichts in der christlichen Liturgie. Eine Sache ist den beiden Tagen allerdings gemein: die "Wanderung". Allerdings handelt es sich an Christi Himmelfahrt um Bittprozessionen.

Viele Männer feiern den Vatertag mit einer Biertour. Bereits im 4. Jahrhundert zogen die Gläubigen an Christi Himmelfahrt um die Felder und baten um eine gute Ernte. | Bild: Lars Klemmer/dpa/Archivbild

Für die Herkunft des Vatertags gibt es verschiedene Erzählungen. Die früheste Erwähnung ist zirka 200 Jahre alt und stammt aus Berlin. Laut eines Berichts des Tagesspiegels begannen Ende des 19. Jahrhunderts Väter ihren Söhnen das "richtige Trinken" beizubringen. Auch die dort ansässigen Brauer sollen bei der Etablierung des Herrentags eine Rolle gespielt haben.

Vatertag 2023 in Karlsruhe: Vatertagsfeste

Wer mit seinen Freunden mal ein richtiges "Vatertagsfest" besuchen möchte, wird in Karlsruhe schnell fündig. Vor allem in den Stadtteilen etwas außerhalb der City.

Vatertagsfest Musikverein Knielingen:

18. Mai, 10.30 Uhr

An der Pferderennbahn Knielingen findet das 14. Musik-Vatertagsfest des Musikverein Knielingen statt. Neben der Bigband und dem Orchester des MVK tritt auch der Musikverein Durlach-Aue auf.

18. Mai ,11 Uhr

Der Musikverein Lyra Stupferich veranstaltet ein Vatertagsfest auf dem Waldparkplatz an der Bergleshalle in Stupferich. Neben dem Musikverein Stupferich selbst werden hier der Musikverein Weingarten und Musikverein Harmonie Etzenroth auftreten. Auch der Musikverein Durlach-Aue gibt sich hier die Ehre.

18. Mai ,11 Uhr

Um 11 Uhr beginnt der Vatertagstreff des Gesangvereins Frohsinn aus Karlsruhe-Hagsfeld. Auf dem Gelände des ASV Hagsfeld gibt es Bier und etwas zu essen. Bei schönem Wetter wird auch eine Kinderhüpfburg aufgestellt.

Vatertag 2023 in Karlsruhe: Wanderwege

Für viele Väter (und "Nicht-Väter") steht am Donnerstag eine Wanderung mit dem Bollerwagen auf dem Programm. Am Ende des Weges sollte natürlich ein schöner Ort liegen, an dem "Mann" die übrige Flüssignahrung noch verköstigen kann!

Viele Männer gehen am Vatertag wandern. | Bild: Peter Steffen/dpa

Wer in Karlsruhe bleiben will, kann mit Sack und Pack zum nächsten Grillplatz spazieren. Denn was passt was besser zum Bier als eine warme Bratwurst?

Wer bereit ist ein paar Stunden unterwegs zu sein, kann auch den Ausflug aufs Schloss Stutensee wagen. Oder wie wäre es ganz klassisch mit einer Wanderung durch den Wald? Hier bieten sich der Schwarzwald oder der Pfälzerwald an.

5 weitere Tipps für eine Wanderung in Karlsruhe findet Ihr zum Beispiel hier:

Vatertag 2023 in Karlsruhe: Bierbörse

Wer keinen Bollerwagen hat oder den Karren mal zu Hause lassen möchte, der könnte einen Ausflug zur Pforzheimer Bierbörse unternehmen.

Denn die Pforzheimer Bierbörse, die 2023 zum 9. mal stattfindet, ist ein beliebtes Ziel am Vatertag! Vom 18. bis zum 21. Mai werden auf dem Pforzheimer Rathausplatz über 300 Bierspezialitäten angeboten. Los geht's am Donnerstag, um 11 Uhr. Die ersten 200 Besucher bekommen sogar ein kostenloses Weißwurstfrühstück!

Tipp der Redaktion: Die Bierbörse am Marktplatz ist mit den "Öffis" gut erreichbar.