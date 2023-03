Pamela Reif wurde mit ihren Workout-Videos auf Youtube und ihren Instagram-Fotos bekannt. Mittlerweile folgen der in Karlsruhe geborenen Influencerin auf beiden Plattformen jeweils über neun Millionen Menschen. Die Fitness-begeisterte Pamela Reif hat auch bereits mehrere Kochbücher geschrieben und ist Eigentümerin der Lebensmittelmarke "Naturally Pam". Hier erfahren Sie, wie Pamela Reif es geschafft hat, eine der erfolgreichsten Fitness-Influencerinnen in Deutschland zu werden und warum ihr ihre Bekanntheit das Kennenlernen neuer Menschen erschwert.

Die Karriere von Pamela Reif: Ihre Oma war eine ihrer ersten Instagram-Follower

Die Karriere von Pamela Reif begann bereits im Jahr 2012, als sie sich auf Instagram anmeldete. Damals ging die geborene Karlsruherin noch zur Schule. Das aus ihrem Instagram-Profil einmal ihre Karriere wird, hatte Pamela Reif damals noch nicht im Sinn, wie sie der Bilderzählte: "Am Anfang hatte ich keinen Plan dahinter, da habe ich einfach nur so mal gepostet für meine Freunde und für meine Familie". Zu ihren ersten Followern gehörten ihre Eltern und ihre Oma, erzählte sie außerdem. Ihre ersten Bilder waren unter anderem ein Selfie und ein Bild von ihrem Essen. Seitdem folgten Pamela Reif auf Instagram über 9,1 Millionen Menschen (Stand 22. März 2023).

Ihr Abitur schloss Pamela Reif mit einem Schnitt von 1,0 ab. Doch danach war sie sich nicht sicher, welche Karriere sie verfolgen sollte. "Ich wollte Model werden, ich wollte Stylistin werden, ich wollte Visagistin werden, ich wollte Managerin werden", berichtete sie im BILD-Interview. "Ich hatte jetzt nichts genaues im Kopf und deshalb habe ich eben nicht angefangen zu studieren und kann jetzt alles ein bisschen vereinen in einem Beruf".

Ihre Online-Präsenz und das damit verbundene Posten von Inhalten wurde somit fester Bestandteil von Pamela Reifs Leben. In einem Interview im Format Ehrenpflaume erzählte sie 2020, dass sie in den letzten paar Jahren keinen Tag hatte, an dem sie nichts gepostet hat. Schlimm fand Pamela Reif es jedoch nicht, dass Social Media so viel Zeit ihres Privatlebens beanspruchte: "Es spielt sich ja alles um meine Person ab und dementsprechend definiere ich auch alles, was ich mache, mit mir selber, sodass ich das auch nicht mehr wirklich auseinanderhalten kann".

Pamela Reif verdiente sich seitdem ihren Unterhalt beispielsweise mit Kooperationen oder Werbedeals. Ihre erste bezahlte Kooperation hatte sie nach eigenen Angaben im Jahr 2014, als die auf Instagram gerade 500.000 Follower hatte. Eine Teefirma aus Australien bot ihr für ihre Werbung 50 US-Dollar an. Mit Firmen wie Puma und Calzedonia hat Pamela Reif ebenfalls zusammengearbeitet und eigene Modekollektionen designet.

Naturally Pam: Fitness und Ernährung sind Pamela Reif besonders wichtig

Ein großer Teil des Erfolgs von Pamela Reif basierte auf ihrem Fitness-Content. Auf Youtube begann sie bereits vor mehreren Jahren regelmäßig Videos hochzuladen, in denen sie verschiedene Trainingseinheiten vormachte. Ihre Zuschauerinnen und Zuschauer konnten dann gemeinsam mit Pamela Reif von zu Hause aus mittrainieren. Ihr erfolgreichstes Video war bisher ein zehn Minuten langes Bauchmuskel Workout, welches seit Veröffentlichung bereits 84 Millionen Aufrufe erzielt hat (Stand 22.03.2023).

Sportlich war Pamela Reif schon immer: Bis zu ihrem 16. Lebensjahr tanzte sie. Anschließend wechselte sie jedoch ins Fitnessstudio, da ihr beim Tanzen die Flexibilität gefehlt hat, wie sie gegenüber BILD erzählte: "Dann dachte ich eben, dann melde ich mich im Fitnessstudio an, weil man sich da selbst organisieren kann und selbst entscheiden kann, wann man was macht". Sie erstelle ihre Trainingspläne seitdem selbstständig.

Neben körperlicher Bewegung legte Pamela Reif auch schon seit Jahren großen Wert auf das richtige Essen und Ernährung. Die Influencerin veröffentlichte bereits zwei Kochbücher unter dem Namen "You Deserve This", welche sich mit jeweils mit Snacks oder Bowl-Rezepten beschäftigten. Auch in ihrem ersten Buch "Strong & Beautiful", welches 2017 erschienen ist, sind neben Foto-Tipps für Instagram auch gesunde Rezepte von Pamela Reif zu finden.

Pamela Reif produzierte ihre Workout-Videos seit einigen Jahren neben Englisch auch auf Chinesisch, denn ihr Training kommt auch in Asien gut an: Ihre Community dort hat laut Angaben auf der Internetseite von "Naturally Pam" bereits über 30 Millionen Follower. Die Lebensmittelmarke "Naturally Pam" wurde 2020 von Pamela Reif gegründet.

Pamela Reif ganz privat: Eine Beziehung hielt sie ein Jahr lang geheim

Mit insgesamt fast 19 Millionen Fans, die das Leben und die Workouts von Pamela Reif auf Instagram und Youtube verfolgen, ist es keine Überraschung, dass die Influencerin vielerorts erkannt wird. Obwohl sie Fitness- und Ernährungstipps gerne auf ihren sozialen Netzwerken teilt, ist Pamela Reif was ihr Privatleben angeht eher zurückhaltend. Im Ehrenpflaume-Interview erklärt sie, dass sie Treffen mit Freunden beispielsweise oft nicht online stellt: "Das teile ich dann meistens nicht, weil die Leute auch nicht drauf sein wollen".

Die große Beliebtheit von Pamela Reif erschwert es ihr auch, neue Bekanntschaften zu machen, da viele Menschen sich durch das Internet bereits vor dem ersten Treffen ein Bild von ihr machen. "Dann muss man da dagegen arbeiten in der Realität, was super schwierig ist", sagt Pamela Reif zu Gast bei Ehrenpflaume. "Deshalb ist es eigentlich schöner, wenn man unvoreingenommen sich kennenlernt".

Da der Ex-Freund von Pamela Reif nicht aus Deutschland kam, war ein solches unvoreingenommenes Kennenlernen möglich, verrät sie gegenüber Ehrenpflaume. Was ihr Liebesleben angeht, bleibt Pamela Reif jedoch eigentlich privat. "Worauf ich sehr stolz bin und das erzähle ich jetzt aber auch immer erst im Nachhinein, ist, dass ich ein Jahr lang eine Beziehung hatte und es niemand mitbekommen hat", erzählt sie im selben Interview.

Pamela Reif lebt auch nach ihrem großen Durchbruch auf Social Media und Youtube bei ihren Eltern in ihrer Geburtstadt Karlsruhe. Die drittgrößte Stadt in Baden-Württemberg ist ihr "Ruhepol", wie sie im Interview mit ka-news berichtet. Seit 2022 ist Pamela Reif außerdem die Eigentümerin eines Hauses auf der spanischen Insel Ibiza, wie sie im August 2022 auf Instagram bekanntgibt.