Karlsruhe vor 1 Stunde

Paletten werden auf Karlsruher Schuldach verbrannt: Polizei sucht nach Zeugen

Unbekannte haben am Donnerstagabend mehrere Europaletten auf dem Dach einer Gemeinschaftsschule in Grötzingen in Brand gesetzt, wobei ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand.