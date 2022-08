Karlsruhe vor 2 Stunden

Pack die Badehose ein... - Neue Hitzewelle in Baden-Württemberg

Pünktlich zur ersten Sommerferienwoche erreicht Baden-Württemberg eine neue Hitzewelle. Für Mittwoch erwartet der Deutsche Wetterdienst Temperaturen von bis zu 29 Grad im Bergland und bis zu 36 Grad im Breis- und Kraichgau. Am Donnerstag könnten es dann am Oberrhein und in höheren Lagen bei blauem Himmel 38 Grad werden. Der Wind weht nur schwach. Erst am Freitagnachmittag könnte es mitsamt Schauern und teils schweren Gewittern etwas kühler werden.