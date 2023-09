Einmal jährlich findet das Oktoberfest in fast allen Städten Deutschlands statt, so auch zum neunten Mal in Karlsruhe. Da bietet es sich doch an eine typisch bayrische Tracht zu einem solchen Event zu tragen, oder etwa nicht? ka-news.de gibt euch einen Überblick zu den Geschäften in der Karlsruher Innenstadt, welche die Trachten verkaufen und wie viel sie kosten. Vielleicht ist sogar ein Leihservice etwas für euch, wenn ihr kein Dirndl kaufen wollt.

Dirndl und Lederhosen in Karlsruhe: Modehaus Schöpf

Seit 1899 können Männer sowie Frauen im Modehaus Schöpf qualitativ hochwertige Mode kaufen. Auch die typischen Oktoberfest-Trachten gehören zum Sortiment.

Die traditionell bayrische Tracht könnt ihr im Modehaus Schöpf kaufen. | Bild: Modehaus Schöpf

Darunter gehören auch Dirndl und Lederhosen in verschiedenen Farben. Das Diakonische Werk Karlsruhe hat das Modehaus im Jahr 2022, nach dem Tod der Alleinerbin Melitta Büchner-Schöpf übernommen.

Adresse: Kaiserstraße 137-139, 76133 Karlsruhe

Telefon: 0721/38 00 06

E-Mail: info@modehaus-schoepf.de

Parkhaus: Parkgarage Schlossplatz

Letzte Haltestelle: Marktplatz

Dirndl und Lederhosen in Karlsruhe kaufen: Öffnungszeiten

Montag bis Samstag: 10 bis 19 Uhr

Sonntag: Geschlossen

Dirndl und Lederhosen in Karlsruhe kaufen: Preise

Dirndl (ohne Bluse): zwischen 149 und 189 Euro

Dirndl-Blusen: zwischen 44 und 50 Euro

Lederhosen: ab 179 Euro aufwärts

Dirndl und Lederhosen in Karlsruhe: Karstadt

Die Karstadt-Filiale ist ein fester Bestandteil der Karlsruher Shopping-Kultur und wird von einzelnen Passanten der Fächerstadt als "Herz der Stadt" bezeichnet.

Bei Karstadt gibt es jährlich Dirndl und Lederhosen zu kaufen. Diese werden in verschiedenen Farben und Kombinationen angeboten. | Bild: Elena Sausen

Von Küchenutensilien und Reisegepäck bis hin zu Schmuck oder Sportbekleidung ist fast alles im Karstadt erhältlich. Darunter fällt beispielsweise ebenso ein jährlicher Verkauf von Dirndl und Lederhosen.

Adresse: Kaiserstraße 147-159, 76133 Karlsruhe

Telefon: 0201/ 977 979 77

E-Mail: service@galeria.de

Parkhaus: Parkgarage Schlossplatz

Letzte Haltestelle: Marktplatz

Dirndl und Lederhosen in Karlsruhe kaufen: Öffnungszeiten

Montag bis Samstag: 9.30 bis 20 Uhr

Sonntag: Geschlossen

Dirndl und Lederhosen in Karlsruhe kaufen: Preise

Dirndl (ohne Bluse): zwischen zirka 50 und 240 Euro

Dirndl-Blusen: zwischen zirka 30 und 80 Euro

Lederhosen: zwischen zirka 90 und 250 Euro

Dirndl und Lederhosen in Karlsruhe: Vera Grünwald Maßschneidermeisterin

Die Herrenschneiderin Vera Grünwald bietet statt eines Verkaufs einen Leihservice für Dirndl an. Vera Grünwald erwähnt gegenüber ka-news.de, dass die Trachten von der Firma Gössl stammen und sie zwei Modelle anbietet.

Die Dirndl können mit verschiedenen Schürzen kombinieren, wodurch ein "ganz neues Dirndl entsteht". | Bild: Lea Lange

Sie könne aber auch eine Tracht nach Wunsch maßschneidern. Dabei verwende sie "hochwertige Materialien wie Seide, Baumwolle oder Leinen". Einen Leihservice für Lederhosen gibt es bei ihr nicht.

Adresse: Beiertheimer Allee 22, 76137 Karlsruhe

Telefon: 0721/ 948 39 55

E-Mail: info@vera-gruenwald.de

Kundenparkplätze befinden sich vor dem Ladengeschäft

Letzte Haltestelle: Mathystraße oder Kolpingplatz

Dirndl und Lederhosen in Karlsruhe kaufen: Öffnungszeiten

Montag, Dienstag und Samstag: Termin nach Vereinbarung

Mittwoch bis Freitag: 10 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr

Sonntag: Geschlossen

Dirndl und Lederhosen in Karlsruhe leihen: Preise

Ein Dirndl bei der Maßschneiderin auszuleihen kostet insgesamt 300 Euro. Im Preis ist die Reinigung, Mehrwertsteuer und mögliche Änderungen am Rock sowie an der Schürze mit inbegriffen. Die Leihfrist sei laut der Maßschneiderin unbegrenzt, es sollte aber "kein ganzes Jahr sein", wie sie schmunzelnd meint.