"Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben." - Johannes 11,25. So lautet ein Bibelvers aus dem Neuen Testament und spricht den Geist des Osterfestes an. Das Osterfeuer findet in der Nacht vom Ostersonntag zum Ostermontag statt und wird vorwiegend von den Kirchenverbänden organisiert. Wo und wann ihr euch die Osterfeuer in Karlsruhe und Umgebung anschauen könnt, ist in diesem Artikel zusammengefasst.

Welchen Ursprung hat das Osterfeuer?

Das Osterfeuer, eine ursprünglich heidnische Tradition, wird meist in der Osternacht von Karsamstag auf den Ostersonntag entzündet. Nach der Christianisierung wurde der Brauch der "Nichtchristen" zu einem Vermächtnis der Kirche umgedeutet und ist seit dem Jahr 751 nach Christus mit der Auferstehung Jesu verbunden. Neben der christlichen Symbolik soll das Feuer ebenfalls böse Geister und den Winter vertreiben.

In einzelnen Gebieten Norddeutschlands und im Harz hat sich bereits vor "über 2.000 Jahren" die Tradition des Osterrades etabliert. Genau wie das Osterfeuer ist auch das Osterrad von heidnischem Ursprung und soll den Frühling begrüßen. Zudem wird direkt am Osterfeuer die Osterkerze entfacht, welche die Symbolik "Licht heißt Leben" beinhaltet.

Katholische Kirchengemeinden

Mühlburg

Ein Osterfeuer wird in der Regel entzündet, wenn es noch dunkel ist. So findet die "Auferstehungsmesse am Ostermorgen" der Römisch-Katholischen Kirchengemeinde Karlsruhe Allerheiligen am frühen Morgen des 9. Aprils um 5.30 Uhr an der St. Peter und Paul Kirche statt.

Adresse des Veranstaltungsortes: St. Peter und Paul Kirche; Sophienstraße 234, 76185 Karlsruhe

Kontakt

Telefon: 0721/ 95 56 80

E-Mail: stpeterundpaul@allerheiligen-ka.de

Anfahrt und Parkmöglichkeiten

Aufgrund der besonders frühen Uhrzeit setzen die Nightliner Verbindungen ein und fahren einmal stündlich.

unterirdisch: NL1 Richtung Heide bis zur Haltestelle "Karlsruhe, Synagoge"

Durlach

Am Samstag, 8. April, um 21 Uhr finden in der St. Peter und Paul Kirche die Feierlichkeiten zur Osternacht statt. Die Leitung des Gottesdienstes übernimmt Pfarrer Johannes Gut.

Adresse des Veranstaltungsortes: St. Peter und Paul; Kanzlerstraße 2, 76227 Karlsruhe-Durlach

Kontakt

Telefon: 0721/ 94 42 20

E-Mail: St.PeterundPaul@kath-durlach-berdoerfer.de

Anfahrt und Parkmöglichkeiten

Es gibt verschiedene Bahnverbindungen, welche zum Zielort führen. Dabei kann man zwischen den unterirdischen und oberirdischen Bahnverbindungen wählen.

oberirdisch: mit der Tram Verbindung 4 bis zur Haltestelle "Durlacher Tor/KIT" und anschließend mit der Linie 2 (unterirdisch) bis "Durlach Gritznerstraße"

unterirdisch: mit den Linien S2, S5/S51 bis zur Haltestelle "Durlach Kronenplatz (U)" und anschließend mit der Line 2 bis "Durlach Gritznerstraße"

Kirchfeld

Die Kirche St. Heinrich und Kunigunde, welche in Neureut-Kirchfeld zu finden ist, lädt alle Interessierten zur "Feier der Osternacht mit Osterfeuer" am Samstag, 8. April, um 21 Uhr ein. Dabei soll zusätzlich eine Taufe stattfinden.

Adresse des Veranstaltungsortes: St. Heinrich und Kunigunde Kirche; Moldaustraße 18, 76149 Karlsruhe

Kontakt

Telefon: 0721/ 829 68 20

E-Mail: Pfarrbüro-neureut@kath-ka-hardt.de

Anfahrt und Parkmöglichkeiten

Die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dauert vom Europaplatz aus ungefähr 15 Minuten - das Ziel ist mit der Buslinie 73 zu erreichen. Neben der zur Verfügung gestellten Buslinie kann dennoch mit der Bahn gefahren und anschließend einen Fußweg von ungefähr 16 Minuten zurückgelegt werden.

unterirdisch: S1/S11 bis zur Haltestelle "Adolf-Ehrmann-Bad"

Waldstadt

Eine weitere Osterfeier findet am Samstag, 8. April, um 20.30 Uhr an der St. Hedwig Kirche statt und wird von der Römisch-Katholischen Kirchengemeinde Karlsruhe Nord-Ost veranstaltet.

Adresse des Veranstaltungsortes: St. Hedwig Kirche; Königsberger Straße 55, 76139 Karlsruhe

Kontakt

Telefon: 0721/ 96 40 60

E-Mail: st-bernhard@st-raphael-ka.de

Anfahrt und Parkmöglichkeiten

Für die Fahrt mit der Straßenbahn (4) sollten vom Europaplatz ausgehend rund 19 Minuten eingeplant werden. Diese Verbindung fährt oberirdisch bis zur Haltestelle "Glogauer Straße". Von dort sind es nur noch vier Minuten zu Fuß, bis das Ziel erreicht ist.

Grünwettersbach

Im Jahr 2012 wurden die Renovierungsarbeiten abgeschlossen, welche ungefähr ein Jahr andauerten. Besonders für Rollstuhlfahrer ist es nun ein leichtes über eine Rampe in die Kirche zu gelangen. Am 8. April um 21.30 Uhr findet in der St. Thomas Kirche das Osterfest statt.

Adresse des Veranstaltungsortes: St. Thomas Kirche; Horfstraße 3, 76228 Karlsruhe

Anfahrt und Parkmöglichkeiten

Bis nach Grünwettersbach dauert die Fahrt vom Europaplatz ungefähr 40 Minuten. Dabei muss mit einem Umstieg gerechnet werden, da es keine Bahn- oder Busverbindung gibt, welche bis zum Zielort durchfährt.

Mit den Linien S1/S11, 2 und 3 bis zur Haltestelle "Poststraße" und dann mit der Busverbindung 47 Richtung Stupferich bis "Grünwettersbach Mitte"

Linkenheim-Hochstetten

Der 8. April um 21 Uhr sollte sich vormerken, wer mit Gleichgesinnten in den Ostersonntag hineinfeiern möchte. Denn an der Maria Königin Kirche in Linkenheim findet ein Osterfeuer vor dem eigentlichen Gottesdienst statt.

Adresse des Veranstaltungsortes: Maria Königin Kirche; Hochstetter Straße 49, 76135 Linkenheim-Hochstetten

Anfahrt und Parkmöglichkeiten

Anders als in Grünwettersbach gibt es keinen Umstieg. Die Bahnverbindung S1/S11 fährt bis zur Haltestelle "Linkenheim Rathaus". Danach dauert es nur noch acht Minuten, bis man am Zielort angekommen ist.

Graben-Neudorf

Die Kirchengemeinde in Graben-Neudorf beschäftigt sich unter anderem mit der Kinderkirche und ist dadurch familienorientiert. Am Samstag, 8. April, um 21 Uhr kann an der St. Wendelinus Kirche zusammen als Familie oder alleine das Osterfeuer vor dem Gottesdienst bewundert werden.

Adresse des Veranstaltungsortes: St. Wendelinus Neudorf; Mannheimer Str. 100, 76676 Graben-Neudorf

Kontakt

Telefon: 07255/ 92 13

E-Mail: pfarrbuero@graneuli.de

Anfahrt und Parkmöglichkeiten

Die Fahrt vom Europaplatz bis zur St. Wendelinus Kirche benötigt knapp eine Stunde. Dazu müssen eine Bahnverbindung und anschließend eine Busverbindung genommen werden, wodurch sich nach der Reise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ein Fußweg von einer Minute ergibt.

Mit der Bahnlinie S1/S11 bis zur Haltestelle "Hochstetten Grenzstraße" und anschließend mit der Busverbindung 124 (Neudorf Festplatz) bis Neudorf Kirche

Reichenbach

Der Brauch eines Osterfeuers findet am 8. April um 21 Uhr an der St. Wendelin Kirche statt und kann von jedem besucht werden, der sich diese Spektakel nicht entgehen lassen möchte.

Adresse des Veranstaltungsortes: St. Wendelin Kirche, Busenbacher Straße 2, 6337 Reichenbach

Kontakt

Telefon: 07243/ 65 23 40

E-Mail: reichenbach@kkwk.de

Anfahrt und Parkmöglichkeit

Mit insgesamt 46 Minuten Anfahrtszeit sollte gerechnet werden und kann über die Bahnverbindung S11 bis zur Haltestelle "Reichenbach (b. Ettlingen)" zurückgelegt werden. Schließlich dauert es noch ungefähr 10 Minuten, bis der Zielort zu Fuß erreicht ist.

Busenbach

Busenbach ist ein Ortsteil von Waldbronn und feiert ebenso wie Reichenbach am 8. April um 21 Uhr Ostern vor der St. Katharina Kirche. Dabei wird ein Osterfeuer zu sehen sein.

Adresse des Veranstaltungsortes: St. Katharina Kirche; 76337 Waldbronn-Busenbach

Kontakt

Telefon: 07243/ 610 10

E-Mail: busenbach@kkwk.de

Anfahrt und Parkmöglichkeit

Wer nicht umsteigen möchte, sollte mit einer Fahrt von 49 Minuten rechnen. Dazu fährt die Bahnverbindung S1/S11 auf direktem Wege nach Busenbach. Nun sind es nur noch 17 Minuten zu Fuß, bis die Kirche St. Katharina erreicht wird.

Evangelische Kirchengemeinden

Mühlburg

Eine bereits über 300-jährige Geschichte hat die Gedächtniskirche hinter sich und ist seit dem Jahr 1903 unter dem Namen Karl-Friedrich-Gemeinde bekannt. Am 8. April um 22 Uhr bietet die evangelische Kirchengemeinde ein Ostermahl mit anschließendem Osterfeuer in Mühlburg an.

Adresse des Veranstaltungsortes: Karl-Friedrich-Gemeinde; Sedanstraße 18, 76185 Karlsruhe

Kontakt

Telefon: 0721/551 552

E-Mail: pfarramt@kar-friedrich-gemeinde.de

Anfahrt und Parkmöglichkeiten

Aufgrund der zentralen Lage gibt es verschiedene Bahnverbindungen, um den Zielort zu erreichen, was jedoch einen anschließenden vierminütigen Fußweg nicht ausschließt.

Mit den Bahnlinien S2, S5/S51 und der 3 vom Europaplatz bis zur Haltestelle "Entenfang"

Durlach

Bei der Luther-Melanchthon-Gemeinde steht unter anderem die Bindung zwischen Eltern und Kindern im Vordergrund, wodurch die Entwicklung eines Familienzentrums gefördert wurde. Das Osterfeuer findet am Samstag, 8. April, um 20.30 Uhr in Durlach statt.

Adresse des Veranstaltungsortes: Evangelische Luther-Melanchthon-Gemeinde Durlach; Bilfinger Straße 5, 76227 Karlsruhe

Kontakt

Telefon: 0721/ 40 41 45

E-Mail: luthermelanchthongemeinde.karlsruhe@kbz.ekiba.de

Anfahrt und Parkmöglichkeiten

Bekanntlich führen viele Wege nach Rom, so gibt es auch mehrere Bahnlinien, welche die Möglichkeit bieten, an den erwählten Zielort zu gelangen.

oberirdisch: mit der Tram Verbindung 4 bis zur Haltestelle "Durlacher Tor/KIT" und anschließend mit der Linie 2 (unterirdisch) bis "Durlach Ellmendinger Straße - Karlsruhe"

unterirdisch: mit der Bahnverbindung S2 und S5 bis zur Haltestelle "Gottesauer Platz/BGV" und anschließend mit der Linie 2 bis "Durlach Ellmendinger Straße - Karlsruhe"

Daxlanden

Die evangelische Hoffnungsgemeinde feiert am Sonntag, 9. April, um 6 bis 7 Uhr morgens die Auferstehung Christi und ist daher ideal für alle Frühaufsteher. Das Osterfeuer wird auf der "Wiese hinter der Thomaskirche veranstaltet.

Adresse des Veranstaltungsortes: Evangelische Hoffnungsgemeinde Karlsruhe; Am Anger 6a, 76189 Karlsruhe

Kontakt

Telefon: 0721/ 57 49 30

E-Mail: hoffnungsgemeinde.karlsruhe@kbz.ekiba.de

Anfahrt und Parkmöglichkeiten

Mit der Bahnverbindung S2 kann innerhalb von 15 Minuten die Ausstiegshaltestelle "Karl-Delisle-Straße" erreicht werden. Nur eine Minute von der Haltestelle entfernt, befindet sich die Kirche der evangelischen Hoffnungsgemeinde.

Wolfartsweier

Ungefähr 1.200 Mitglieder zählt die evangelische Gemeinde Wolfartsweier und veranstaltet das Osterfeuer am 9. April um 6 Uhr an der Jakobskirche.

Adresse des Veranstaltungsortes: Jakobskirche; Wettersteinstraße 17, 76228 Wolfartsweier

Kontakt

Telefon: 0721/941 48 56

E-Mail: wolfartsweier.karlsruhe@kbz.ekiba.de

Anfahrt und Parkmöglichkeiten

Um am Zielort anzukommen, muss ein Umstieg vorgenommen werden. Dabei fährt die S1 bis zur "Poststraße" und geht über in die Busverbindung 47 (Stupferich) bis zur Haltestelle "Wolfartsweier Süd". Zu Fuß sind es dann nur noch vier Minuten, um an der Jakobskirche anzukommen.

Südstadt

Die Geschichte der Johannisgemeinde umspannt fast 160 Jahre und deren Kirche wurde am Werderplatz errichtet. Am 9. April um 6 Uhr findet bei der Johanniskirche der traditionelle Gottesdienst für Ostern statt.

Adresse des Veranstaltungsortes: Johannis-Paulus Gemeinde Südstadt; Luisenstraße 53, 76137 Karlsruhe

Kontakt

Telefon: 0721/ 38 71 74

E-Mail: johannispaulusgemeinde.karlsruhe@kbz.ekiba.de

Anfahrt und Parkmöglichkeiten

Innerhalb 15 Minuten sollte sich jeder Interessierte vom Europaplatz aus am Zielort befinden. Dabei kann zwischen den oberirdischen und unterirdischen Bahnverbindungen gewählt werden.