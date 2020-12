Linie 125 (Kirrlach - Waghäusel – Wiesental – Hambrücken – Forst – Bruchsal – Karlsdorf-Neuthard – Spöck – Karlsruhe)

Montags bis freitags kommt es aufgrund von Anpassungen an die veränderten Abfahrtszeiten der neuen S-Bahn RheinNeckar (Linie S9) in Waghäusel zu Verschiebungen insbesondere zwischen 4.45 und 8.00 Uhr auf dem Abschnitt Kirrlach – Waghäusel.



Es gibt einen neuen Kurs ab Kirrlach Hinterfeld (Abfahrt um 4.49 Uhr) zur S-Bahn nach Karlsruhe mit Abfahrt in Waghäusel um 5:10 Uhr. Auch nach 20:00 Uhr werden einige Abfahrtszeiten in Kirrlach angepasst. Die Standzeiten am Bahnhof Waghäusel auf den nächtlichen Weiterfahrten nach Bruchsal entfallen. In der Gegenrichtung kommt es insbesondere nach 21.00 Uhr zu Verschiebungen im Fahrplanangebot.



Zudem wird eine neue Fahrt um 22.57 Uhr ab Waghäusel Bahnhof nach Kirrlach angeboten. Durch diese wird für Fahrgäste, die dort um 22.51 Uhr mit der S-Bahn aus Karlsruhe eintreffen, eine Anschlussmöglichkeit geschaffen. Diese zusätzliche Fahrt gibt es auch am Wochenende. Samstags, sonn- und feiertags werden die bisherigen Fahrten ab Kirrlach Hinterfeld zur Minute .34 allesamt um 4 Minuten nach vorne verlegt, in der Gegenrichtung sind es 1 beziehungsweise 3 Minuten.



Samstags bedient der Bus bei den Fahrten von Spöck nach Kirrlach zukünftig alle Haltestellen in Spöck und Bruchsal. Um einen optimalen Umlauf zu gewährleisten, ist es weiterhin notwendig, dass der Bus in Kirrlach auf jeder zweiten Fahrt einzelne Haltestellen auslässt, von Kirrlach nach Spöck jedoch nicht mehr.