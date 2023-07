Das Happiness Festival 2023 in Straubenhardt ist im erweiterten Umfeld beileibe nicht das einzige Ereignis unter freiem Himmel. Es gibt zum Beispiel in Karlsruhe einen wahren Festival-Sommer, und auch die Open Air Kinos in der Umgebung haben Anfang Juli ihre Programme gestartet.

Doch zurück zum Thema: Happiness 2023 ist ein genreübergreifendes Festival, das vom 13. Juli 2023 bis 15. Juli 2023 in Straubenhardt stattfindet - der Ort liegt in der Nähe von Pforzheim und Karlsruhe. Das Festivalgelände hat eine Kapazität von ungefähr 10.000 Zuschauern. Die diesjährigen Top-Acts sind Cro, Kraftclub und SDP. Das Festival gibt es seit 1991 - in den vergangenen Jahren traten unter anderem Alligatoah, AnnenMayKantereit, Anti-Flag, Beatsteaks, Bosse, Casper, Deichkind, Emil Bulls, Flogging Molly, Gentleman, Jan Delay, K.I.Z, Kontra K, Kraftklub, Marteria, Prinz Porno, SDP, Seeed, Sido und The Hives dort auf.

In Bezug auf Tickets für das Happiness Festival 2023 meldet der Veranstalter ein gnadenloses "Ausverkauft" (Stand: 15. Juli 2023), doch erfahrungsgemäß kann man ja immer mit Rückläufern rechnen. Dass die dann auch auf der Ticket-Seite angeboten werden, können wir Ihnen nicht versprechen. Aber vielleicht lohnt es sich ja, immer mal wieder auf der Website nach dem Rechten zu sehen.

Happiness Festival 2023 in Straubenhardt: Line-up

Der Veranstalter hat dieses Line-up angekündigt:

SDP

Cro

BHZ

Nina Chuba

Ennio

OK.Danke.Tschüss

Paul Wetz

Dilla

100 Kilo Herz

Tom Hengst

Blumengarten

DJ Ketch

Kraftklub

Siyah

Provinz

Badmómzjay

Maja

Lostboi Lino

Disarstar

Jules

Pa69

Verifiziert

Focus.

Van Holzen

Savvy

DJ Wildcut

Timetable beim Happiness Festival 2023 in Straubenhardt

Den Zeitplan für das Festival verdanken wir dem Veranstalter. Auf seiner Website gibt er außerdem folgenden Hinweis: "Änderungen an den Spielzeiten vorbehalten".

Freitag, 14. Juli 2023 - Main Stage

Von... ... bis Act 23.30 Uhr 1 Uhr SDP 21.25 Uhr 22.45 Uhr Cro 19.30 Uhr 20.40 Uhr BHZ 17.50 Uhr 19 Uhr Nina Chuba 16.20 Uhr 17.20 Uhr Ennio 14.55 Uhr 15.55 Uhr Ok.danke.tschüss 13.55 Uhr 14.35 Uhr Paul Wetz

Freitag, 14. Juli 2023 - Arty Stage

Von... ... bis Act 22.45 Uhr 23.30 Uhr Dilla 20.40 Uhr 21.25 Uhr 100 Kilo Herz 19 Uhr 19.30 Uhr Tom Hengst 17.20 Uhr 17.50 Uhr Blumengarten

Freitag, 14. Juli 2023 - Aftershow Stage

Von... ... bis Act 0.55 Uhr 2.55 Uhr DJ Ketch 11 Uhr 22 Uhr Siyah

Samstag, 15. Juli 2023 - Main Stage

Von... ... bis Act 23.30 Uhr 1 Uhr Kraftklub 21.25 Uhr 22.45 Uhr Provinz 19.30 Uhr 20.40 Uhr Badmómzjay 17.50 Uhr 19 Uhr Majan 16.20 Uhr 17.20 Uhr Lostboi Lino 14.55 Uhr 15.55 Uhr Disarstar 13.55 Uhr 14.35 Uhr Jules

Samstag, 15. Juli 2023 - Arty Stage

Von... ... bis Act 22.45 Uhr 23.30 Uhr Pa69 20.40 Uhr 21.25 Uhr Verifiziert 19 Uhr 19.30 Uhr Focus. 17.20 Uhr 17.50 Uhr Van Holzen 15.55 Uhr 16.20 Uhr Savvy

Samstag, 15. Juli 2023 - Aftershow Stage