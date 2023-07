Das Happiness Festival 2023 ist ein großes Open Air, das jährlich im badischen Straubenhardt stattfindet. Das Festival ist im Umfeld des Ortes keineswegs das einzige Ereignis ohne Dach über dem Kopf. Karlsruhe beispielsweise freut sich auf einen wahren Festival-Sommer, und auch die Open Air-Kinos in der ganzen Gegend haben mit Beginn des Monats Juli ihre Pforten weit geöffnet.

Happiness 2023 ist ein genreübergreifendes Festival, das vom 13. Juli 2023 bis 15. Juli 2023 in Straubenhardt stattfindet - der Ort liegt in der Nähe von Karlsruhe und Pforzheim. Das Festivalgelände hat eine Kapazität von ungefähr 10.000 Zuschauern. Selbstverständlich gehört es fast schon zu den Selbstverständlichkeiten, dass man am Rande eines solchen Open Air Festivals nicht im Hotel übernachtet. Wir liefern hier alle Infos rund ums Camping beim Happines Festival 2023 in Straubenhardt.

Camping beim Happines Festival 2023 in Straubenhardt: Welche Möglichkeiten gibt es?

Auch in diesem Jahr kann man das Happiness-Weekend in Straubenhardt wieder voll auskosten. Der Campingplatz neben dem Festivalgelände bietet die Möglichkeit, ganz in der Nähe stilgerecht zu übernachten. Bitte beachten: Dazu braucht man ein Camping-Ticket - das ist im Eintrittspreis für das Festival nicht enthalten. Der Veranstalter hat übrigens eine Vorschau von oben auf das komplette Gelände veröffentlicht.

Die Öffnungszeiten

Donnerstag, 12. Juli 2023: Das Campinggelände öffnet - nur für Inhaber eines Campingtickets - um 16 Uhr. Das Festivalgelände bleibt geschlossen

Ab Freitag, 13. Juli 2023: Der Campingplatz öffnet um 7 Uhr und bleibt ab dann durchgehend geöffnet. Der Eingang ist ständig besetzt - man kann also anreisen, wann immer man will. Das geht auch abends, denn das Campinggelände ist nachts ausreichend beleuchtet. Auch nach Sonnenuntergang kann man also bequem aufbauen.

Geschlossen wird der Campingplatz am Sonntag, 16. Juli 2023, um 10 Uhr.

Jede Form von Wildcampen ist verboten!

Sanitäre Einrichtungen

Es stehen ausreichend Dixie-Toiletten zur Verfügung. Auch eine - etwas provisorische-Dusche gibt es, der Veranstalter verweist aber vorsorglich auf "genug frische Luft zum auslüften". Außerdem wird eine Frischwasserstelle den Nachschub von Wasser aufrecht zu erhalten - dort sprudelt aber ausdrücklich KEIN Trinkwasser.

Wohnmobile

Auch 2023 gibt es wieder einen separaten Stellplatz für Wohnmobile direkt beim Campingplatz. Bitte beachten: Außer dem Festivalticket und dem Campingticket, das jeder einzelne Besucher benötigt, braucht man noch eine zusätzliche Plakette pro Wohnmobil.

Die Wohnmobilplaketten bekommt man mit den anderen Tickets. Auf dem Stellplatz dürfen wirklich nur Wohnmobile abgestellt werden, keine normalen Pkw. Zu den Wohnmobilen zählen auch Wohnwagen, Transporter und Busse. Pro Wohnmobil kann ein kleines Zelt aufgestellt werden.

Der Veranstalter hat diese Packliste veröffentlicht, die wir übernehmen:

KEINE Shotbecher aus Plastik, die sind verboten

Zelt & Heringe

Pavillon

Kleines Vorhängeschloss, um das Zelt abschließen zu können

Schlafsack

Isomatte

Campingstuhl & Tisch

Campinggeschirr

Campingkocher

Taschenlampe mit Batterien

Dosenöffner

Autoschlüssel/Haustürschlüssel

Kleidung (& Badehose/Bikini + Handtuch)

Sonnencreme

Sonnenhut

Sonnenbrille

Essen &Getränke (Wasser!)

Kulturbeutel (Zahnbürste, Zahnpasta, Deo usw.)

Toilettenpapier

Papiere: Ausweis, Krankenversicherungskarte, evtl. Führerschein & EC-Karte

Ohrenstöpsel

Handy

Kondome/Pille

Kleines Erste-Hilfe-Set: Pflaster, Kopfschmerztabletten, Magentabletten

Grillen & Kochen

Erlaubt sind Campingkocher, Gas- und Taschenlampen. Verboten sind offenes Feuer (ein kleiner Grill ist aber okay) und Glas in jeder Form. Im Zweifelsfall alles in Plastikflaschen umfüllen - Glasflaschen samt Inhalt muss die Security unerbittlich konfiszieren!

Gaskochgeräte: Erlaubt sind Gaskocher/Kochplatten/Grillgeräte, bei denen der Gasbehälter direkt mit dem Kochgerät verschraubt oder eingesteckt wird. Konstruktionen, die einen Schlauch zwischen Behälter und Kochgerät benötigen, sind nicht gestattet. Gasbehälter über 250 Gramm sind nicht gestattet.

Holzkohlegrills mit einer Seitenlänge von bis zu 40 Zentimetern sind erlaubt.

Sicherheit

Bitte keine Wertsachen (Uhren, Geld, Ausweise, usw.) im Zelt zurückzulassen! Verdächtige Vorfälle auf dem Campingplatz bitte der Security oder der Polizei melden. Hinweise auf Diebstähle oder ähnliches werden dann auf jeden Fall verfolgt und gegebenenfalls zur Anzeige gebracht. Der Veranstalter hat eine Liste von Gegenständen veröffentlicht, die aufgrund diverser Vorkommnisse in den vergangenen Jahren nicht gestattet sind.