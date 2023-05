Noch ist in Deutschland die Omikron-Variante BA.5 für die meisten Corona-Infektionen verantwortlich. Doch womöglich könnte sie bald von einem anderen Subtyp abgelöst werden. Die Variante BA.2.75 wurde in Indien entdeckt und inzwischen auch schon in Deutschland nachgewiesen. Wie gefährlich ist der Omikron-Subtyp? Schützen Impfungen? Und was bedeutet seine Ausbreitung für den weiteren Verlauf der Pandemie? Die Informationen zu BA.2.75 im Überblick.

Wie ist der Omikron-Subtyp BA.2.75 entstanden?

BA.2.75 ist vermutlich ein Subtyp von BA.2, wie der Virologe Tom Peacock vom Imperial College London auf Twitter schreibt. Das unterscheidet BA.2.75 von den Subtypen, die sich bislang stark ausgebreitet haben. Die aktuell in Deutschlandam weitesten verbreitete Variante BA.5 und auch ihr Vorgänger BA.4 stammen nicht etwa von BA.1, BA.2 oder BA.3 ab, sondern haben den gemeinsamen Omikron-Vorläufer als Ursprung.

Wie gefährlich ist der Omikron-Subtyp BA.2.75?

In Indien verbreitet sich der Subtyp BA.2.75 extrem schnell, schreibt der Molekurlarbiologe Ulrich Elling auf Twitter. Falls BA.2.75 die vorherrschende Variante wird, könnte eine weitere Welle drohen. Das ist laut Elling aber "hochspekulativ". Er hofft, dass es sich bei seiner Theorie um einen falschen Alarm handelt.

Omikron-Subtyp: Welche Symptome verursacht BA.2.75?

Bei den bisherigen Corona-Varianten deuten meist klare Symptome auf eine Infektion hin. Medienberichten zufolge seien die Daten bei dem neuen Subtyp BA.2.75 aber noch zu gering, um eine konkrete Aussage treffen zu können.

Erste BA.2.75-Fälle in Deutschland

Laut Elling verbreitet sich der BA.2.75-Subtyp in Indien sehr schnell. In Deutschland sowie in Kanada, Australien, Neuseeland und Großbritannien gibt es bislang lediglich einzelne Fälle.

Impfstoff: Schützen Impfungen vor BA.2.75?

Im Vergleich zu BA.2 weist BA.2.75 acht Mutationen am Spike-Protein auf. Bei der sich aktuell in Deutschland ausbreitenden Variante BA.5 sind es nur drei. Dadurch kann BA.2.75 einer Antwort des Immunsystems womöglich leichter ausweichen als andere Corona-Varianten. Demnach wäre eine Infektion mit diesem Omikron-Subtyp wohl auch trotz vorangegangener Infektion oder Impfung möglich.