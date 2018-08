vor 2 Stunden Karlsruhe Hoch die Krüge: Karlsruher Oktoberfest auf dem Messplatz steht in den Startlöchern

Ende September steigt in einem urigen Bierzelt auf dem Messplatz das 6. Karlsruher Oktoberfest. An zwei Terminen sind die Tische bereits ausverkauft, an drei Terminen gibt es aber noch Plätze auf den Bierbänken.