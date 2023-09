Eine Anmeldung bei den Versammlungsbehörden gebe es ebenfalls nicht und auch die genaue Route des Protestmarschs durch Karlsruhe ist nicht bekannt.

Warum protestiert die Letzte Generation in Karlsruhe?

"29 Unterstützer der Letzten Generation befinden sich aktuell in vorbeugender Haft in Bayern. Zum Teil sind sogar 30 angeordnet - ohne Gerichtsverfahren, ohne Verurteilung für eine Straftat. Gerade jetzt, in Anbetracht der heute sichtbar werdenden Klimakrise, ist es Zeit, dass die Politik sich ihrer Verantwortung stellt und den Konflikt nicht weiter an Polizei und Justiz auslagert", begründet Mario Hess von der Letzten Generation Karlsruhe den Protestmarsch in der Mitteilung.

Sein Mitstreiter Jonas Bergmann wird darin außerdem wie folgt ergänzend zitiert: "Wir wissen von der Klimakatastrophe, wissen, dass jetzt gehandelt werden muss. Wir sehen, dass nicht ausreichend gehandelt wird. Wir sehen, dass friedlich Protestierende weggesperrt werden. Wir sehen aber auch, dass immer mehr Menschen dies nicht länger hinnehmen wollen. Der Bruch unserer Verfassung durch unsere Regierung wird unsere Lebensgrundlage kosten. Deswegen gehen wir heute in Karlsruhe auf die Straße."

