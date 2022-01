In der Nacht auf Mittwoch hat ein junges Paar versucht, ohne gültigen Fahrausweis mit dem Zug von Stuttgart nach Karlsruhe zu reisen. Dafür sperrten sich beide in der Bordtoilette ein und schliefen sogar ein. Beide müssen nun mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Erschleichen von Leistungen rechnen.

Gegen 1.20 Uhr nutzten ein 19-Jähriger und seine 18-jährige Freundin den Zug von Stuttgart nach Karlsruhe ohne im Besitz eines gültigen Fahrausweises zu sein.

"Hierzu begaben sich die Tatverdächtigen in die Kabine der Bordtoilette, wo sie schliefen. Beide Personen ließen sich trotz mehrfacher Aufweckversuche der Zugbegleiterin nur sehr schwer wecken. Der mehrmaligen Aufforderung des Triebfahrzeugführers und Hausrechtsinhabers den Zug am Hauptbahnhof Karlsruhe zu verlassen kam das Paar erst durch Unterstützung der Bundespolizei nach", heißt es in einer Pressemitteilung der bundespolizei Karlsruhe.