Karlsruhe vor 1 Stunde

Offerta in Karlsruhe feiert 2022 ihr 50. Jubiläum

Die Offerta hat in Karlsruhe eine lange Tradition. Sie findet auch in diesem Jahr in der dm-Arena Rheinstetten statt und feiert dabei ihr 50-jähriges Jubiläum. Zahlreiche Aussteller wollen ihre Produkte präsentieren und anbieten. Dieses Jahr finden die Besucher unter anderem Brautmode vor.