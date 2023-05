In seiner zehnten Auflage bietet das Gartenbauamt der Stadt Karlsruhe über die Aktion "Offene Pforte" auch in diesem Jahr die Möglichkeit, unterschiedliche Hausgärten in Karlsruhe zu besuchen. Folgende Stationen sind über das Pfingstwochenende geöffnet:

Garten in Durlach

Am Samstag, 27. Mai, können Interessierte von 14 Uhr bis 18 Uhr in der Gärtnerstraße 15 durch das Heimgrün schlendern. Der Eingang zur versteckten Oase befindet sich im seitlichen Stichweg.

Den Garten beschreibt das Gartenbauamt der Stadt in der Broschüre zur "Offenen Pforte" wie folgt: "Der Rückzugsort will kein gepflegter Garten sein, sondern ein verwunschenes Kleinod, in dem Kletterrosen mit Clematis wetteifern."

Garten in Rüppurr

Am Pfingstmontag, 29. Mai, steht die Gartenpforte in der Rastatter Straße 17 von 13 Uhr bis 18 Uhr offen. Der Naturgarten gehört zu dem denkmalgeschützten "Roten Haus". Der Garten biete große schattenspendende Bäume, drei Sitzgelegenheiten und eine Steinterrasse mit Tischen und Sonnenschutz, erklärt das Gartenbauamt.

Garten in Nordweststadt

Nach telefonischer Voranmeldung darf auch der Hausgarten in der Dürkheimer Straße 6 besichtigt werden. Die Ansprechpartnerin Ingrid Eberhagen ist unter folgender Rufnummer zu erreichen: 0151 - 56 97 74 05.

Der Großteil des rund 400 Quadratmeter großen Hausgartens sei als Naturgarten mit Wildwiese, einem Trockenbeet und verschiedenen Wildrosen, Rankpflanzen, Stauden, Kräutern, Sträuchern und Obstbäumen angelegt, heißt es in der Broschüre der Veranstalter.

