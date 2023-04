Karfreitag gilt im Christentum als markanter Fasten- und Abstinenztag. Auch gesetzlich gibt es am Karfreitag einige Verbote. Laut dem bundesweiten Ladenschlussgesetz bleiben die meisten Geschäfte am 7. April geschlossen, doch gilt das auch für Bäckereien? Hier die Informationen rund um Öffnungszeiten.

Haben Bäckereien an Karfreitag offen?

Laut dem bundesweiten Ladenschlussgesetz dürfen Bäckereien an Sonn- und Feiertagen öffnen. Die Offenhaltung kann aber auf "bestimmte Sonn- und Feiertage (...) beschränkt werden." Die zugelassenen Öffnungszeiten werden von den Landesregierungen bestimmt und können variieren. In einigen Bundesländern werden die Öffnungszeiten an die Zeit des Hauptgottesdienstes angepasst.

Obwohl Bäckereien in den meisten Bundesländern am Karfreitagöffnen dürfen, heißt es nicht, dass die einzelnen Filialen auch tatsächlich öffnen. Viele Betreiber nutzen den Karfreitag, um ihren Mitarbeitern einen freien Tag zu gewähren. Am besten fragen Sie in der gewünschten Filiale nach, ob sie am Karfreitag geöffnet hat oder nicht. Am Tag vorher, dem Gründonnerstag, dürfen Bäckereien zu den gewohnten Öffnungszeiten verkaufen.

Öffnungszeiten: Dürfen Bäckereien an Karfreitag öffnen?

In Thüringen, Hessen, Saschsen und Schleswig-Holstein müssen Bäckereien explizit auch am Karfreitag geschlossen bleiben. In allen anderen Bundesländern dürfen sie am 7. April 2023 öffnen, es gilt aber eine Maximaldauer. Laut Ladenöffnungsgesetz der Bundesländer dürfen Bäckereien am Karfreitag in folgenden Zeitfenstern öffnen: