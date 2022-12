Karlsruhe vor 1 Stunde

Oberleitung in Oberreut gerissen: Kein Bahnverkehr auf der Linie 4

Nach ersten Informationen ist an der Oberleitung der Linie 4 in Fahrtrichtung Oberreut an der Haltestelle Landesbausparkasse eine Oberleitung gerissen. Es kann zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr kommen.