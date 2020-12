Was sagen Sie zum Wahlsieg von Frank Mentrup?

"Das ist ein großer Wahlerfolg für unseren Oberbürgermeister Frank Mentrup. Viele amtierende OBs müssen trotz guter Leistungsbilanz in einen zweiten Wahlgang, so wie wir es bei den Kommunalwahlen in diesem Jahr in Bayern und Nordrhein-Westfalen erlebt haben. Im Ergebnis vom Karlsruher OB kommt offensichtlich die große Zufriedenheit der Karlsruher mit seiner Amtsführung zum Ausdruck und vor allem Vertrauen in die Gestaltung der Zukunft unserer Stadt.



Zusätzlich kommt im Ergebnis das geschlossene Bündnis aus SPD und Grünen zum Tragen, das erheblich zum Erfolg im ersten Wahlgang beigetragen hat. Was in Stuttgart in der Verbindung zwischen den sozialen und ökologischen Kräften nicht gelungen ist, das hat hier im Badischen geklappt. Karlsruhe dient somit durchaus als Vorbild für andere Kommunen."