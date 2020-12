vor 1 Stunde Verena Müller-Witt Karlsruhe Wahlplakate in Karlsruhe: "Es nervt, dass die ganze Stadt damit vollgepflastert ist"

Einschränkungen sind zu Corona-Zeiten schon fast normal geworden. Selbst im Wahlkampf um das Amt des Oberbürgermeisters sind sie fest im Alltag integriert. Keine Straßenstände, kaum Veranstaltungen. Da erscheinen die Wahlplakate der sechs Kandidaten deutlich an Bedeutung zu gewinnen - so die Theorie. Doch was sagen die Karlsruher dazu? Fallen die Plakate überhaupt auf? ka-news.de hat nachgefragt.