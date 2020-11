Am 6. Dezember ist es soweit: Dann wird der neue Oberbürgermeister von Karlsruhe gewählt. Oder wird es vielleicht doch die erste Oberbürgermeisterin? In einer nicht repräsentativen Umfrage hat ka-news.de seine Leser um ihre Meinung zu den sechs Kandidaten gebeten: Wen würden sie wählen?

Am Nikolaustag 2020 haben die Karlsruher die Qual der Wahl: Wen möchten sie künftig auf dem Sessel des Rathaus-Chefs sitzen sehen? Zur Auswahl stehen ihnen dabei sechs Gesichter: Petra Lorenz (Freie Wähler und Für Karlsruhe), Frank Mentrup (SPD und Grüne), Sven Weigt (CDU und FDP), Paul Schmidt (AFD), Vanessa Schulz (Die Partei) und Marc Nehlig (parteilos) - in dieser Reihenfolge wird es auch auf jedem Wahlzettel in der Fächerstadt zu lesen sein.

Starke Konkurrenz für Frank Mentrup?

Dieses Ergebnis, das hier noch ein Los des Gemeindewahlausschusses zufällig entschieden hat, halten die ka-news.de-Leser nun - drei Wochen vor der Wahl - für gar nicht mehr so weit hergeholt: Bei einer nicht repräsentativen ka-news.de-Umfrage mit 3.133 Stimmen wollen zwar 28,38 Prozent der Leser OB Frank Mentrup auch weiterhin im Amt sehen - auf Platz zwei und mit 23,46 Prozent nur knapp dahinter haben die User allerdings schon Petra Lorenz gewählt.

Die Stadträtin und Unternehmerin hat dabei bei vielen Lesern durch ihr wirtschaftliches Know-how punkten können. So schreibt etwa ka-news.de-Kommentator silberahorn: "Für mich ist Frau Lorenz übrigens auch eine angenehme Überraschung. Von Wirtschaft versteht sie mehr, als ich erwartet hätte. So sicher ist die Wiederwahl von OB Mentrup gewiss nicht."

"Sven Weigt macht eine gute Figur"

Ein weiterer Kandidat, der im Rennen um das Amt des Rathaus-Chefs vorne mitmischen könnte, ist Sven Weigt. Aktuell noch Bürgermeister von Karlsdorf-Neuthard, will er Karlsruhe künftig bei Themen wie Mobilität, Klimapolitik und Digitalisierung voranbringen. Das scheint auch den Nerv der ka-news.de-Community zu treffen: Mit 19,98 Prozent wählt die ihn aktuell auf Rang drei.

"Obwohl ich anfänglich Frau Lorenz für geeignet hielt, bin ich von ihr komplett abgekommen. Herr Weigt macht eine gute Figur und was er sagt, hat für mich Hand und Fuß. Zu den Finanzen hat er konkrete Ansichten, die er umsetzen will", meint Kommentator Reger.

Paul Schmidt mit großem Rückstand im Ranking

Ein Kandidat, der innerhalb der Leserschaft zu ausführlichen Debatten führt, ist Paul Schmidt. Er geht für die AfD ins Rennen und setzt den Fokus seines Wahlprogramms vor allem auf die Entwicklung der Mobilität in Karlsruhe, darunter etwa die Bedeutung des Autoverkehrs oder die Gestaltung der Kombilösung - Themen, die auch bei den Karlsruhern selbst regelmäßig heiß diskutiert werden.

Das spiegelt sich auch in der ka-news.de-Umfrage wider: 12,7 Prozent der Leser würden für den aktuellen AfD-Stadtrat am Wahltag ihr Kreuzchen setzen - ein deutlicher Rückstand zu Mitbewerber Sven Weigt.

Vanessa Schulz auf dem letzten Platz

Noch weiter abgeschlagen auf den hinteren Plätzen liegen der parteilose Marc Nehlig und die Kandidatin der Die Partei, Vanessa Schulz. Letztere hatte unter anderem angekündigt, sich als Oberbürgermeisterin um das Auswildern von Einhörnern oder das Fluten des Karlsruher Autotunnels zu bemühen. 5,68 Prozent der ka-news.de-Leser würden ihr für ihre Pläne ihre Unterstützung zusagen.

Knapp vor ihr hat sich der jüngste Bewerber der Kandidatenrunde, Marc Nehlig, platzieren können. Obwohl er seine Kandidatur als Letzter bekanntgegeben hatte und so nur wenig Zeit für eventuelle Wahlkampfveranstaltungen zur Verfügung hatte, konnte sich der 26-Jährige in unserer Umfrage 9,8 Prozent der Leserstimmen sichern.

Damit zeigt sich: Wer das Rennen um den Chefsessel im Karlsruher Rathaus letztendlich für sich entscheiden kann, ist noch völlig offen. Sollte sich am 6. Dezember kein eindeutiger Sieger feststellen lassen, ist die Neuwahl auf den 20. Dezember angesetzt.