OB-Wahlsieger im Interview: Was gehen Sie jetzt als Erstes an, Herr Mentrup?

Frank Mentrup bleibt Oberbürgermeister in Karlsruhe. Die nächsten acht Jahre hat der gebürtige Mannheimer die Chance, die Fächerstadt nach seinen Vorstellungen voranzubringen und zu formen. Die Mehrheit im Gemeinderat hat er dabei sicher. Doch welche Projekte möchte der alte und neue OB auf den wegbringen? ka-news.de unterhielt sich mit ihm kurz nach seinem Wahlsieg - die "Antrittsrede" von Frank Mentrup als Videointerview.

Die anstrengenden letzten Tage sind dem Karlsruher Stadtoberhaupt anzusehen. Doch Mentrup ist motiviert und freut sich auf die kommenden acht Jahre Amtszeit und darauf seine Arbeit machen zu können: "Für mich ist es die optimale Zusammenführung aller meiner bisherigen Tätigkeiten. Ich bin in alle Themen gut eingearbeitet und möchte diese voranbringen."

Hinzu kommen "drei, vier neue Ideen", die Mentrup in den nächsten Jahren in die politische Diskussion bringen will. "Darauf freue ich mich mit am Meisten", so Mentrup. Welche Ideen das konkret sind, wollte der frisch Gewählte nicht verraten.

Dafür war er bei anderen Themen gesprächsbereiter. Im Video-Interview verrät der 56-Jährige, wie er gefeiert hat, welche Projekte nun ganz oben auf der Agenda stehen und wie wichtig die Unterstützung der Grünen im Wahlkampf war.

Wie war Ihr Wahlsonntag? Wann waren Sie siegessicher?

Wie und mit wem wurde gefeiert?

Wie wichtig war die Unterstützung der Grünen in der Wahl für Sie?

Welche Großprojekte haben jetzt Priorität?

Wollen Sie sich treu bleiben oder werden Sie Ihren Regierungsstil verändern?