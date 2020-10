Vier der sechs möglichen OB-Kandidaten wurden am Dienstag, 27. Oktober, vor der Kirche St. Stephan vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) zur aktuellen Tarifpolitik befragt. Teilgenommen haben Petra Lorenz (Freie Wähler), Frank Mentrup (SPD), Vanessa Schulz (Die Partei) und Sven Weigt (CDU).

Etwa 40 Interessierte kamen auf den Platz vor der Karlsruher St. Stephan Kirche. Alle trugen aufgrund der aktuellen Coronaregeln einen Mund-Nasen-Schutz.

Kein Mikro für das Publikum

Die etwa 60 Minuten lange Veranstaltung wurde von dem Vorsitzenden des DGB-Stadtverbands Dieter Bürk moderiert. Fragen an die Kandidaten konnten die Besucher nach jeder Fragerunde stellen. Fragestellungen wurden auf kleinen Zetteln in eine dafür aufgestellte Box gesteckt und von einer Mitarbeiterin des DGB an den Moderator weitergeleitet.

Eröffnet wurde die Veranstaltung mit einigen Schätzfragen zur Zahl der Einwohner, die derzeit in Karlsruhe gemeldet sind, sowie der Zahl der Vollzeitbeschäftigten unterschieden nach Männern und Frauen. Hier lagen alle Kandidaten ungefähr gleich. Laut DGB sind dies 314.000, 82.000 Männer, 45.000 Frauen.

Großes Thema war die Tarifbindung. Petra Lorenz und Vanessa Schulz sind sich einig, die Stadt müsse Tarifgebundenheit bei der Ausschreibungsvergabe an Firmen bereits berücksichtigen. Frank Mentrup sieht dies nicht als möglich an, da die Tarifbindung von der Kommune nicht überwacht werden kann. Sven Weigt würde gerne auch mehr kleinere Betriebe berücksichtigen.

Wohnraum für Auszubildende und verlässliche Dienstpläne

In der zweiten Fragerunde mussten sich die Kandidaten zum Fachkräftemangel in der Pflege äußern und wie diese attraktiver gemacht werden können. "Wir können das städtisches Klinikum nicht übertariflich bezahlen." so Mentrup. "Die höhere Attraktivität des Jobs können wir nur über andere Boni erreichen."

Schulz hingegen will sich für genügend Schutzkleidung einsetzen und Flüchtlingen Ausbildungen im Bereich der Pflege anbieten. Weigt sieht zusätzlich Wohnraum für Auszubildende und verlässliche Dienstpläne als Voraussetzungen sich für einen Pflegeberuf zu entscheiden. Petra Lorenz will die höhere Wertschätzung auch auf andere Systemrelevante wie Supermarktmitarbeiter ausweiten.

Verschiedene Verkehrsmittel nutzen

Zum Thema nachhaltige Mobilität, auch in Gewerbegebieten waren die Meinungen aller Kandidaten in etwa gleich. Die Gebiete müssten aufgewertet werden. Schulz will die Pendelbelastung über die Rheinbrücke entlasten, eventuell durch eine Seilbahn. Weigt möchte verschiedene Mobilitätsangebote schaffen, auch um Familie und Beruf besser zu vereinbaren.

Lorenz plädiert für mehr Fahrradparkplätze. Obwohl Mitarbeitern nicht vorgeschrieben werden kann, wie sie zur Arbeit kommen. Mentrup will mit den Firmen zusammen arbeiten und den Schienenverkehr ausbauen, um Gewerbegebiete anzuschließen. Die Arbeitnehmer könnten ja verschiedene Verkehrsmittel nutzen um zur Arbeit zu kommen.

Gezielt gekaufte Flächen anbieten

Im letzten Themenblock sollten die Kandidaten ihre Möglichkeiten kundtun, arbeitgeberfreundliche Gewerbegebiete zu entwickeln. Weigt betont, dass durch Corona viele Arbeitsplatznötegeschaffen wurden. Beim Verkauf von Gelände kann gezielt ausgesucht werden, wer Naherholung oder Attraktivität bietet.

"Als Bürgermeister kann man gezielt Fläche anbieten, die die Kommune vorher gekauft hat." so amtierender Bürgermeister Mentrup. "Das ganze ist nur eingeschränkt, wenn die Kommune nicht Besitzer der Gelände ist." Lorenz warnt davor, dass sich die Arbeitsplätze zu sehr auf eine Branche fokussieren. Das Handwerk muss besser eingebunden werden. Schulz möchte einen guten Mix aus Gastronomie und Grünflächen. Um Home Office zu fördern muss auch die Interverbindung verbessert werden.

"Entscheidung weckt Zweifel an Neutralität"

Dr. Paul Schmidt, Kandidat der AfD war zur öffentlichen Diskussion nicht eingeladen. Jan Wettach, Vorsitzender der AfD Karlsruhe-Stadt reagierte darauf im Rahmen einer Pressemitteilung. "Wir sehen darin einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz und eine Verzerrung der Chancengleichheit. Ein Gewerkschaftsbund sollte eigentlich überparteilich sein, da er keinen politischen Auftrag hat. Beim DGB ist dies aber ganz offensichtlich und bewusst nicht der Fall. "

Wie aus Kreisen des DGB mitgeteilt wurde, bestehe ein Grundsatzbeschluss der Vereinigung, der es untersage, Funktionäre der AfD an Veranstaltungen und Diskussionen zu beteiligen. „Diese Entscheidung erweckt starke Zweifel an der Neutralität des Gewerkschaftsbundes", so Wettach.