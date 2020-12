Frank Mentrup bleibt weitere acht Jahre Oberbürgermeister von Karlsruhe. Bei der Wahl am Sonntag siegte er mit 52,55 Prozent der Stimmen haushoch über seine fünf Mitbewerber. Doch welcher Stadtteil hat wie gewählt? Wo hat Frank Mentrup die meiste Konkurrenz bekommen, wo die größte Unterstützung? Und wo gab es Überraschungen? Die Ergebnisse im Überblick.

Der Wahlausgang hätte deutlicher nicht sein können: Nach 170 Wahlkreisen und 95.261 ausgezählten Stimmen liegt Frank Mentrup (SPD und Grüne) weit abgeschlagen an der Spitze der Auszählungen. 50.064 Stimmen konnte der Amtsinhaber auf sich vereinen - und sich somit im ersten Wahlgang eine weitere achtjährige Amtszeit im Karlsruher Rathaus sichern.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Sieg im ersten Wahlgang: Frank Mentrup bleibt Oberbürgermeister von Karlsruhe

Zum Vergleich: Sven Weigt (CDU und FDP), im Vorfeld als stärkster Konkurrent gehandelt, kommt nur auf 24.158 Stimmen - knapp die Hälfte. Petra Lorenz (Freie Wähler und Für Karlsruhe) bekommt 8.303 Stimmen.

Den Überraschungserfolg des Abends kann sich am Sonntag allerdings Marc Nehlig sichern: Der parteilose Bewerber schafft es mit 6.065 Stimmen auf den vierten Platz. Hinter ihm rangieren mit 3.914 Stimmen Paul Schmidt (AfD) und Vanessa Schulz (Die Partei) mit 2.660 Stimmen.

Dieses Ergebnis spiegelt sich auch in nahezu allen Karlsruher Stadtteilen wieder: In 15 von 27 davon knackte Frank Mentrup die 50 Prozent-Marke, in allen rangiert er unangefochten an der Spitze. Nur in Grünwettersbach war der Sieg ein knapper, denn: Sven Weigt liegt mit 39,72 Prozent nur haarscharf hinter Frank Mentrup (40,66 Prozent).

Hier hat der Mentrup-Herausforderer auch gleichzeitig die meisten Stimmen gesammelt, danach kommen - ebenfalls "Karlsruher Bergdörfer" - Stupferich (38,87 Prozent) und Palmbach (36,68 Prozent).

Frank Mentrups meiste Anhänger konzentrieren sich auf den Karlsruher Süden und Osten - mit der Südweststadt an der Spitze (61,1 Prozent), danach die Südstadt (60,39 Prozent) und der Oststadt (59,23 Prozent).

Auch für Petra Lorenz ist der dritte Rang fast in jedem Stadtteil sicher. Ihr bestes Ergebnis gelingt ihr - mit rund sechs Prozent Vorsprung - in der Waldstadt (16,37 Prozent). Danach folgen Hagsfeld (10,41 Prozent) und Rintheim mit 10,01 Prozent.

In Mühlburg und Daxlanden muss sie sich allerdings gegen den jüngsten Bewerber, Marc Nehlig, geschlagen geben.

Ebenfalls in Daxlanden und ebenso in Oberreut rangiert Paul Schmidt vor ihr. Letzterer konnte in Oberreut gleichzeitig die meisten Stimmen auf sich vereinen, nämlich 9,72 Prozent.

Die wenigsten Schmidt-Wähler wohnen dagegen laut der Wahlgrafiken in der Innenstadt-West: Hier brachte es der AfD-Kandidat nur auf 2,59 Prozent.

Für Marc Nehlig liegt der "schlechteste" Stadtteil ganz im Karlsruher Südosten: In Wolfartsweier kam er nur auf 4,18 Prozent. Besonders angetan scheint dagegen Mühlburg von ihm zu sein: Hier schaffte er es mit 8,39 Prozent auf sein bestes Ergebnis.

Mit Blick auf die Stadtteile ist das beste Wahlergebnis der Die Partei-Kandidatin Vanessa Schulz dagegen nicht ganz so überraschend: Als Bewohnerin der Südstadt kam sie hier mit 5,14 Prozent der Stimmen auch auf ihr bestes Ergebnis.

Nicht ganz so rund lief es für sie dagegen unter anderem in den Rand-Stadtteilen Palmbach, Grünwettersbach und Neureut. Mit 1,21 Prozent, 1,65 Prozent und 1,69 Prozent fuhr sie hier ihre schlechtesten Ergebnisse ein.

Am fleißigsten haben die Bewohner von Hohenwettersbach gewählt: Hier lag die Anzahl der Wähler bei 1.345, wahlberechtigt waren 2.363 Menschen - das ergibt eine Wahlbeteiligung von 56,92 Prozent. Am wählfaulsten waren dagegen laut Wahlgrafiken mit 22,12 Prozent Wahlbeteiligung mit Abstand die Oberreuter: Hier haben nur 1.646 Bürger ihr Kreuzchen gemacht, gedurft hätten das aber 7.440.

Am deutlichsten hat sich der Ausgang der Wahl übrigens in der Südstadt abgezeichnet: Während Frank Mentrup hier sogar über 60 Prozent der Wählerstimmen für sich einnehmen konnte - eine Zahl, die ihm ansonsten nur noch in der Südweststadt gelang - schaffte es Konkurrent Sven Weigt nur auf 15,5 Prozent - sein gleichzeitig schlechtestes Ergebnis aus allen Karlsruher Stadtteilen.